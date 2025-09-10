Panamá avanza en democracia mientras América enfrenta retrocesos

Mientras la democracia global enfrenta su declive más prolongado en casi cinco décadas, Panamá emerge como un caso atípico en las Américas. Sus indicadores democráticos muestran un crecimiento constante, en contraste con el retroceso que afecta a la mayoría de los países de la región. Según el informe El Estado Global de la Democracia 2025: La democracia en movimiento, de IDEA Internacional, por noveno año consecutivo, más países registraron descensos democráticos que mejoras. Este ciclo de debilitamiento, que afecta a más de la mitad de las 173 naciones evaluadas en 2024, resalta la singularidad del avance panameño. En este contexto adverso, Panamá se proyecta como una democracia resiliente. Los datos del Índice Global de la Democracia muestran avances en las cuatro dimensiones evaluadas en 2024:

Representación (0.757, puesto 36): Mejora de cuatro posiciones, confirmando la confianza en los procesos electorales.

Derechos (0.559, puesto 62): Sube dos posiciones, aunque se mantiene en nivel medio, reflejando todavía retos en libertades civiles.

Estado de derecho (0.498, puesto 71): Ocho posiciones arriba, con señales de fortalecimiento institucional frente a la corrupción.

Participación (0.603, puesto 62): Avance de seis puestos, vinculado a mayor involucramiento ciudadano y activismo social.