Panamá avanza en democracia mientras América enfrenta retrocesos

Mientras la democracia global enfrenta su declive más prolongado en casi cinco décadas, Panamá emerge como un caso atípico en las Américas. Sus indicadores democráticos muestran un crecimiento constante, en contraste con el retroceso que afecta a la mayoría de los países de la región.Según el informe El Estado Global de la Democracia 2025: La democracia en movimiento, de IDEA Internacional, por noveno año consecutivo, más países registraron descensos democráticos que mejoras.Este ciclo de debilitamiento, que afecta a más de la mitad de las 173 naciones evaluadas en 2024, resalta la singularidad del avance panameño.En este contexto adverso, Panamá se proyecta como una democracia resiliente.Los datos del Índice Global de la Democracia muestran avances en las cuatro dimensiones evaluadas en 2024: