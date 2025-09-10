El dolor de un padre tras perder a su esposa e hijos por fallas en el sistema hospitalario

El Ministerio Público abrió investigación tras la denuncia presentada por Lionel. Quiere respuestas: ¿por qué no atendieron el parto en el centro médico de Panamá Oeste; si realmente la derivación fue inmediata?, ¿qué falló en el Santo Tomás?, ¿por qué los pequeños no sobrevivieron en el Hospital del Niño?.'Perdí a mi esposa y a mis dos hijos. Solo pido que se investigue, que no vuelva a pasarle a otra familia panameña', dijo con voz apenas audible.El Ministerio de Salud reaccionó con un comunicado. Según el parte, Laritza llegó al Nicolás Solano con fiebre de 38.6 °C, dolor abdominal y signos vitales estables. Allí se le brindó la primera atención y se aseguró un traslado seguro hacia un centro de mayor complejidad.A las 3:27 p.m. del mismo domingo fue recibida en el Santo Tomás 'en condición estable, con latidos y movimientos fetales presentes'.'La atención fue inmediata y conforme a protocolos', insistió el Ministerio de Salud.Pero la familia de Laritza no encuentra consuelo en esas líneas. Ni los protocolos escritos pueden explicar tres muertes en menos de 24 horas.Por mientras, el recorrido por la casa de Lionel es un retrato de la ausencia. En el corral vacío se apilan pañales, teteros, ropita nueva que nunca fue usada. El aire acondicionado apagado es símbolo de un sueño truncado.Lionel habla pausado, con la mirada baja. 'Dios me está dando la fuerza para alzar la voz', dice. La fe es el único sostén en medio de la tragedia.El caso de Laritza Jiménez no es un hecho aislado. El Nicolás Solano ha sido señalado en múltiples ocasiones por demora y deficiencias en la atención.El Ministerio Público deberá determinar si hubo negligencia, omisión o si, como sostiene el Minsa, todo se hizo conforme a los protocolos. La respuesta será crucial para una familia que exige justicia y para un sistema de salud en el que la confianza parece desmoronarse.A once minutos en carro del hospital donde comenzó esta historia, la casa de Lionel guarda los rastros de una vida que no fue. Un hogar pensado para cinco, hoy habitado por un viudo y un niño.El aire acondicionado nuevo, apagado. El corral vacío, intacto. Los pañales, sin usar. En ese silencio, Lionel se aferra a la memoria de Laritza y a la sonrisa de Matías. Y repite, casi como oración: 'Que se sepa la verdad, que se haga justicia'.