el Canal de Panamá entregó $2,965 millones al Tesoro Nacional, que corresponden a los excedentes, derechos por tonelada de tránsito y el pago de tasas por servicios públicos prestados por el Estado.

El presidente José Raúl Mulino recibió la mañana de este miércoles 17 de diciembre los dividendos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) correspondientes al año fiscal 2025.

De acuerdo con el detalle presentado, los aportes se desglosan en $2,372 millones como excedente económico de la operación de la vía interoceánica, $591 millones en concepto de pago por derechos por tonelada y $2 millones por tasas relacionadas con servicios públicos prestados por el Estado.

La cifra de 2025 representa un incremento de $500 millones en comparación con los aportes registrados en 2024. Además, este aumento se atribuye al mayor promedio diario de tránsitos por la vía marítima, que pasó de 25 buques en 2024 a 33 en 2025.

Tras la aprobación de los estados financieros del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, la Junta Directiva declaró $2,372 millones como excedente económico de la operación de la vía canalera.

Los aportes son un reflejo del sobresaliente desempeño de la vía interoceánica durante el año fiscal 2025, marcado por el retorno de los niveles de los lagos a condiciones de normalidad, lo que permitió mantener un calado de 50 pies incluso durante la estación seca.

Como resultado, el promedio diario de tránsitos de alto calado se ubicó en 33, frente a los 27 registrados el año anterior, impactado por el fenómeno de El Niño.

El cheque de los dividendos, por un total de $2,965 millones, fue entregado a Mulino por Jaime Anderson, capataz del taller de mecánica con 17 años de servicio en el Canal.

Mulino felicitó a la fuerza laboral del Canal de Panamá por su desempeño a lo largo de un año marcado por importantes desafíos, en el que una vez más demostraron la capacidad de los panameños para enfrentar y superar retos complejos. “Ver esto aquí es ver el Canal en grande”, expresó Mulino.

Con esta entrega la vía interoceánica reafirmó que este aporte al país es fruto del trabajo y compromiso de los trabajadores, contribuyendo al desarrollo integral de Panamá.

“La dedicación de todos ustedes, trabajadores del Canal de Panamá, segunda generación de canaleros, da mucho orgullo y demuestra que el relevo sí existió y seguirá existiendo, así como la cultura de trabajo canalera, que es fundamental para el Canal y para el país”, dijo.

En el acto acompañaron a Mulino los ministros para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, así como el administrador y la subadministradora de la ACP, Ricaurte Vásquez e Ilya Espino de Marotta, junto a colaboradores de la División de Mantenimiento de Flotas y Equipos.

La ceremonia de entrega se realizó en las instalaciones de la División de Administración y Mantenimiento de Flotas y Equipos de la ACP, en la provincia de Colón.