Canal Seco de Panamá avanza con modernización aduanera

El Gobierno Nacional oficializó la creación del canal seco multimodal en la República de Panamá, en marzo de 2024, a través de decretos, con el objetivo de mantener la competitividad del país y preservar su sitial como<i> hub</i> marítimo y de importancia para el transporte de carga por mar, a través del Canal por donde cruza más del 6% del comercio mundial.Con el canal seco multimodal 'Panamá busca modernizar y actualizar su plataforma para mantener la competitividad en el sector logístico y realizar operaciones de transbordo con los activos actuales en el territorio nacional frente a las nuevas tendencias en logística internacional.