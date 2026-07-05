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Canal Seco de Panamá avanza con modernización aduanera

Con el canal seco multimodal Panamá busca modernizar y actualizar su plataforma para mantener la competitividad.
Con el canal seco multimodal Panamá busca modernizar y actualizar su plataforma para mantener la competitividad. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/07/2026 00:00
Los avances alcanzados en materia técnica, legal y tecnológica vinculados al proyecto fueron debatidos en un encuentro presidido por Aduanas a representantes del Gabinete Logístico de la Presidencia

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La Autoridad Nacional de Aduanas presentó los progresos alcanzados en el marco del proyecto Canal Seco, iniciativa estratégica que busca consolidar a Panamá como hub logístico regional y modernizar el comercio exterior.

Entre los logros más relevantes informados por Aduanas se encuentran:

Modernización de la revisión de carga mediante escáneres de última generación, que agilizan los procesos y refuerzan la seguridad.
Fortalecimiento de los pasos fronterizos con Costa Rica, optimizando el tránsito terrestre y la conectividad regional.
Digitalización de las declaraciones de tránsito y trasbordo, lo que reduce tiempos de gestión y facilita el control aduanero.
Adecuación de plataformas tecnológicas, orientadas a mejorar la trazabilidad de mercancías y la eficiencia operativa.

Los avances alcanzados en materia técnica, legal y tecnológica vinculados al proyecto fueron debatido en un encuentro presidido por Aduanas a representantes del Gabinete Logístico de la Presidencia de la República.

También se abordaron aspectos clave relacionados con uso de recintos y depósitos de carga, tránsito de mercancías por zonas primarias, requerimientos de personal especializado y partidas presupuestarias necesarias para la ejecución, según informó la entidad en un comunicado.

Oficialización

El Gobierno Nacional oficializó la creación del canal seco multimodal en la República de Panamá, en marzo de 2024, a través de decretos, con el objetivo de mantener la competitividad del país y preservar su sitial como hub marítimo y de importancia para el transporte de carga por mar, a través del Canal por donde cruza más del 6% del comercio mundial.

Con el canal seco multimodal “Panamá busca modernizar y actualizar su plataforma para mantener la competitividad en el sector logístico y realizar operaciones de transbordo con los activos actuales en el territorio nacional frente a las nuevas tendencias en logística internacional.

Sectores

En específico, el canal seco lo integran el ferrocarril, las carreteras, las autopistas, los aeropuertos internacionales, las zonas francas, las áreas económicas especiales, los puertos y las empresas privadas habilitadas para el comercio internacional, y los pasos fronterizos que brinden servicios logísticos; así como los depósitos aduaneros logísticos habilitados por la Autoridad Nacional de Aduanas, sin perjuicio de que la mercancía a transbordar pueda permanecer de manera temporal dentro de dicha zona primaria o tenga que movilizarse a través de las vías terrestres de la zona secundaria del territorio aduanero, con independencia de que estas áreas estén constituidas por administraciones aduaneras de distintas jurisdicciones.

Igualmente, se podrán incorporar al canal seco los nuevos desarrollos logísticos que a futuro se construyan en esta zona primaria única; lo mismo que las carreteras de la zona secundaria del territorio aduanero que más adelante incorpore la Autoridad Nacional de Aduanas.

El decreto también señala que el Ministerio de Economía y Finanzas, por intermedio del Instituto de Planificación para el Desarrollo y la Secretaría Técnica del Gabinete Logístico adscrita al Ministerio de la Presidencia, podrán planificar y establecer, en coordinación con Aduanas, las áreas y nuevas rutas necesarias para el mejoramiento y logística internacional, con la finalidad de mantener el buen funcionamiento del canal seco, así como sugerir a las autoridades competentes las mejoras que se pueden realizar, de manera que haya efectividad en las operaciones logísticas multimodales dentro de las rutas del canal seco.

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