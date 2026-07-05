Canal Seco de Panamá avanza con modernización aduanera

La Autoridad Nacional de Aduanas presentó los progresos alcanzados en el marco del proyecto Canal Seco, iniciativa estratégica que busca consolidar a Panamá como hub logístico regional y modernizar el comercio exterior. Entre los logros más relevantes informados por Aduanas se encuentran:

Modernización de la revisión de carga mediante escáneres de última generación, que agilizan los procesos y refuerzan la seguridad.

Fortalecimiento de los pasos fronterizos con Costa Rica, optimizando el tránsito terrestre y la conectividad regional.

Digitalización de las declaraciones de tránsito y trasbordo, lo que reduce tiempos de gestión y facilita el control aduanero.

Adecuación de plataformas tecnológicas, orientadas a mejorar la trazabilidad de mercancías y la eficiencia operativa.

Los avances alcanzados en materia técnica, legal y tecnológica vinculados al proyecto fueron debatido en un encuentro presidido por Aduanas a representantes del Gabinete Logístico de la Presidencia de la República. También se abordaron aspectos clave relacionados con uso de recintos y depósitos de carga, tránsito de mercancías por zonas primarias, requerimientos de personal especializado y partidas presupuestarias necesarias para la ejecución, según informó la entidad en un comunicado.

Oficialización

El Gobierno Nacional oficializó la creación del canal seco multimodal en la República de Panamá, en marzo de 2024, a través de decretos, con el objetivo de mantener la competitividad del país y preservar su sitial como hub marítimo y de importancia para el transporte de carga por mar, a través del Canal por donde cruza más del 6% del comercio mundial. Con el canal seco multimodal “Panamá busca modernizar y actualizar su plataforma para mantener la competitividad en el sector logístico y realizar operaciones de transbordo con los activos actuales en el territorio nacional frente a las nuevas tendencias en logística internacional.

Sectores