Cartera agropecuaria de Banconal crece 8.8% al cierre de agosto

El Banco Nacional de Panamá (Banconal) al cierre de agosto pasado cerró su cartera agropecuaria con $700.7 millones, cifra que representa un incremento de $56.8 millones, un 8.8 % frente a los $643.9 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Del total, $496 millones corresponden a créditos destinados a la ganadería, segmento que registró un aumento de $10.5 millones con respecto a agosto de 2024.

“Este aumento refuerza nuestro apoyo constante a los sectores clave de la economía, como el agropecuario, que es fundamental para el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria del país”, destacó Javier Carrizo Esquivel, gerente general de Banconal durante el acto inaugural cuarto Encuentro Agropecuario de invierno, celebrado en Chitré, provincia de Herrera.

La entidad tiene previsto cerrar el año 2025 con desembolsos por $221 millones en financiamiento dirigido a los productores agropecuarios, como parte de su estrategia para impulsar la productividad y la innovación en el campo panameño.