Cartera agropecuaria de Banconal crece 8.8% al cierre de agosto

En el marco del encuentro, el Banconal otorgó la distinción 'Luis Ernesto Díaz García de Paredes' a productores que destacan por su liderazgo, innovación y gestión ejemplar dentro del sector.Los galardonados fueron:Micaela Romero Cuevas, ganadera de ceba y cría, Soná, Veraguas (Área Central); Ante Nikolas Fistonic Beros, productor de papa, cebolla, zanahoria, hortalizas y legumbres, Cerro Punta, Chiriquí (Área Occidental); Tomás Gil Velázquez, criador y cebador de ganado bovino con sistema de semi-estabulación, Cucunatí, Darién (Área Metropolitana); y Karla Patricia Carrizo Vega, ganadera de cría, lechería y ceba, Ponuga, Veraguas (Categoría Relevo Generacional).Carrizo Esquivel subrayó que 'cada uno de ellos representa la resiliencia, el trabajo bien hecho y la visión empresarial que Panamá necesita para garantizar su seguridad alimentaria'.