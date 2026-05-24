Centroamérica arranca 2026 con inflación baja, pero con un aumento en la gasolina

Durante el primer cuatrimestre de 2026, Centroamérica refleja un escenario de crecimiento moderado, inflación contenida en la mayoría de países y un fuerte impacto del alza en los precios internacionales del petróleo y combustibles, a estos resultados llegó la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco) en su informe de indicadores económicos regionales.

De acuerdo con el informe, el Producto Interno Bruto (PIB) regional alcanzó los $413,116 millones en 2025 (con una variación promedio de 3.4%), reflejando un desempeño económico sostenido impulsado principalmente por sectores como actividades financieras y de seguros, construcción, transporte y comercio.

Las cifras indican que la inflación anualizada se mantiene baja en la mayoría de países. A marzo de 2026, Guatemala registró 1.67%, El Salvador 1.10%, Honduras 3.88%, Nicaragua 3.15%, Panamá 0.41%, mientras que Costa Rica reportó una deflación de -2.45%. El promedio regional en 2025 fue de apenas 1.39%, reflejando estabilidad en los precios.

La tasa de desempleo regional mostró contrastes: mientras Honduras redujo su desempleo a 4.9% en 2025, Panamá lo incrementó a 8.4%. En cuanto a informalidad, el promedio regional se situó en 61%, con Nicaragua y Honduras por encima del 70%, y Costa Rica con el nivel más bajo (37.8%).

El comercio intrarregional alcanzó $14,940.9 millones a enero de 2026, con un crecimiento de 3.59% respecto al año anterior. Las exportaciones al resto del mundo sumaron $54,007 millones en 2025, mientras que las importaciones fueron de $99,373 millones.

Las remesas continúan siendo un motor clave: en 2025, el bloque CA-4 (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) recibió $49,673 millones, destacando Guatemala con más de $25,530 millones.

La deuda pública regional mostró altos niveles en 2025, con Costa Rica alcanzando el 72.89% del PIB y El Salvador el 65.66%. Panamá se mantuvo en 48.08%. En cuanto a calificaciones de deuda a largo plazo, Panamá conserva la mejor posición con grado de inversión moderado (Baa3 según Moody’s, BBB- en S&P).

El precio del petróleo se ubicó en torno a los $90 por barril en abril de 2026, presionando los costos internos. El combustible registró incrementos significativos: en Panamá la gasolina súper pasó de $3.32 en noviembre 2025 a $4.66 en abril 2026, mientras el diésel subió de $3.24 a $5.18 en el mismo periodo.

Arturo Rosabal Arce, presidente de la Federación, comentó que Centroamérica esta dando señales positivas porque hoy vemos una región con mayor estabilidad económica, con inflación controlada y con un comercio regional que sigue creciendo.

Rosabal mencionó que solo en el 2025, el comercio interregional supero los $14.900 millones. “Eso confirma que nuestras economías están cada vez más unidas. Desde la federación, creemos que este es un momento importante para seguir apostando a la integración regional, inversión y generación de empleo”, dijo.

Añadió que “todavía hay retos importantes como la informalidad y competitividad, pero Centroamérica tiene una enorme oportunidad de crecimiento si seguimos trabajando como región”.

En Panamá, la economía mostró dinamismo durante los primeros meses de 2026 en sectores como: actividades financieras y de seguros, construcción, transporte y comercio, mientras que la minería también aportó al crecimiento, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).