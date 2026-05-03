Cepal proyecta crecimiento de 4% para Panamá en 2026 y advierte retos en innovación

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que la economía panameña crecerá 4% en 2026, una cifra menor al 4,4% registrado en 2025, pero que mantiene al país entre los más dinámicos de la región. Según explicó Juan Carlos Rivas Valdivia, oficial de asuntos económicos de la sede subregional de la Cepal en México, la moderación responde a factores externos como tensiones geopolíticas, alza de precios energéticos y posibles impactos en el tránsito del Canal de Panamá.

Rivas destacó que los primeros meses del año ya reflejan una desaceleración en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), con variaciones de 4,1% en enero y febrero. No obstante, sectores como comercio minorista, construcción, hoteles, restaurantes y transporte continúan mostrando dinamismo.

“El crecimiento que estamos pronosticando para Panamá en 2026 es significativamente mayor, casi el doble del promedio regional de 2,2%”, señaló el oficial de asuntos económicos de la Cepal.

Entre los riesgos a la baja mencionó un agravamiento de las tensiones comerciales internacionales, incrementos en la factura petrolera y presiones fiscales derivadas de subsidios al combustible. Sin embargo, también identificó factores que podrían impulsar la economía, como la reactivación de operaciones mineras, la atracción sostenida de inversión extranjera y una eventual normalización del comercio internacional.

El oficial de asuntos económicos de la Cepal subrayó que el Canal de Panamá sigue siendo un motor fundamental, con un aumento reciente en el tránsito de buques y mayores ingresos por peajes, lo que fortalece las finanzas públicas. Aun así, insistió en la necesidad de diversificar los motores de crecimiento mediante políticas públicas de largo plazo que integren innovación, gobernanza y desarrollo productivo.

En paralelo, durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2026), el coordinador de investigación de la Cepal en México, Ramón Padilla, subrayó que Panamá mantiene una posición destacada en la atracción de inversión extranjera directa, figurando entre los países que más capital reciben en proporción a su PIB. “Panamá es uno de los países que más inversión extranjera directa atrae, como porcentaje del PIB”, afirmó.

Padilla resaltó que la competitividad panameña no se basa en bajos costos, sino en factores como su ubicación estratégica, infraestructura logística y eficiencia en el uso de recursos. En ese sentido, el país se ubica por encima del promedio regional en logística, aunque aún ocupa posiciones intermedias a nivel global.

Sin embargo, el experto advirtió que el contexto internacional exige una transición hacia una competitividad dinámica, basada en conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico. Bajo este enfoque, Panamá enfrenta desafíos importantes. Entre las principales brechas identificadas están el fortalecimiento del talento humano, los resultados educativos —medidos por pruebas internacionales como PISA— y la inversión en ciencia y tecnología. A esto se suma el rezago en inteligencia artificial, donde Panamá ocupa la posición 11 en América Latina y el Caribe.

“Hay dos áreas en las cuales Panamá puede fortalecer su competitividad: talento humano e inversión en ciencia y tecnología”, indicó Padilla durante su participación en la CADE 2026.

El análisis también resaltó que la estrategia nacional debe orientarse hacia la atracción de inversiones que generen mayor valor agregado, incorporen tecnología y se integren con la economía local mediante encadenamientos productivos. Este enfoque requiere políticas públicas activas que impulsen la investigación, el desarrollo y la formación de capital humano especializado.

En cuanto a la posible adhesión de Panamá a organismos internacionales, el representante de la Cepal consideró que estos procesos pueden contribuir a mejorar las políticas públicas mediante el acceso a buenas prácticas, evaluaciones y cooperación técnica. “Es una forma positiva para fortalecer sus políticas públicas y acercarse a buenas prácticas internacionales”, concluyó.

Tanto Rivas como Padilla coincidieron en que Panamá se encuentra en una posición privilegiada en el contexto regional, pero que debe aprovechar el reacomodo internacional para consolidar un modelo de crecimiento más integral. La combinación de estabilidad macroeconómica, atracción de inversión extranjera y dinamismo logístico coloca al país en un lugar destacado, aunque los retos en educación, innovación y tecnología serán determinantes para sostener su competitividad en el largo plazo.

En este escenario, la Cepal insiste en que el crecimiento económico debe traducirse en mejoras sociales tangibles. Mantener una tasa de 4% es positivo en comparación con la región, pero insuficiente para cubrir las demandas de empleo formal, reducción de desigualdades y fortalecimiento de servicios públicos.

El desafío para Panamá será transformar su ventaja logística y financiera en un desarrollo inclusivo, capaz de responder a las exigencias de un mundo cada vez más interconectado y tecnológico.