Cepal proyecta fuerte alza en las exportaciones de Panamá por el impulso del cobre extraído de Donoso

Además de la evolución del comercio de la región y sus proyecciones, el documento analiza el impacto que ha tenido la nueva política comercial de Estados Unidos sobre los países de la región, y examina el reto de aumentar la intensidad tecnológica y de capital humano avanzado de las exportaciones de bienes y servicios de América Latina y el Caribe. Frente al cambio en la política comercial de Estados Unidos durante este año, recomendó a los gobiernos de la región diversificar sus relaciones comerciales y profundizar la integración regional.También aconsejó a los países evitar adoptar medidas que puedan aumentar la incertidumbre en un contexto marcado por grandes perturbaciones y tensiones geopolíticas en el comercio mundial.