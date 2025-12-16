Cepal revisa a la baja el crecimiento económico de Panamá al cierre 2025, hasta un 3.8 %

La Cepal proyecta que el crecimiento del PIB regional será de 2.4 % en 2025 y 2.3 % en 2026, lo que implicaría cuatro años consecutivos de bajo crecimiento, con un promedio anual de 2.3 %. El consumo privado, principal motor económico en los últimos años, perdería dinamismo en 2025 y 2026 debido a un menor crecimiento del empleo y de la demanda externa.El informe muestra diferencias subregionales. América del Sur crecería 2.9 % en 2025, impulsada por la recuperación de Argentina, Bolivia y Ecuador, y desaceleraría a 2.4 % en 2026. Centroamérica crecería 2.6 % en 2025, afectada por la menor demanda de Estados Unidos, y mejoraría a 3.0 % en 2026, aunque con vulnerabilidades estructurales. El Caribe registraría un crecimiento de 5.5 % en 2025 y 8.2 % en 2026, apoyado por la actividad petrolera en Guyana, la normalización del turismo y la construcción, pese a su alta exposición a desastres naturales.La Cepal estima una desaceleración del crecimiento del empleo: 2.0 % en 2024, 1.5 % en 2025 y 1.3 % en 2026. La inflación regional alcanzaría una mediana de 3.0 % en 2026, superior al 2.4 % previsto para el cierre de 2025, pero por debajo de los niveles de 2021-2022.El escenario de 2026 estará condicionado por riesgos externos, como la evolución del PIB y del comercio mundial, la política monetaria y comercial de Estados Unidos, y la volatilidad de los flujos financieros, así como por riesgos internos vinculados al mercado laboral, la vulnerabilidad ante desastres naturales, el peso del servicio de la deuda y el ritmo de reducción de la inflación.Ante este contexto, la Cepal enfatiza la necesidad de fortalecer la política macroeconómica y avanzar en políticas de desarrollo productivo más ambiciosas. Como señaló José Manuel Salazar-Xirinachs: 'Para salir de la trampa de baja capacidad para crecer son necesarias políticas de desarrollo productivo de mayor ambición (...) Solo así la región podrá fortalecer su resiliencia y avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible'.