  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Cepal revisa a la baja el crecimiento económico de Panamá al cierre 2025, hasta un 3.8 %

Pese a todo la economía de Panamá se mantiene creciendo aunque a menor ritmo.
Pese a todo la economía de Panamá se mantiene creciendo aunque a menor ritmo.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 17/12/2025 00:00
Del 4.2 % proyectado en octubre 2025, pasó a 3.8 % en su última revisión en el ‘Balance Preliminar de las Economías de América Latina el Caribe 2025’ presentado este martes

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó a la baja sus perspectivas de crecimiento económico para Panamá para el cierre del año 2025.

Del 4.2 % previsto para el producto interno bruto (PIB) del país en octubre 2025, la Cepal rebajó a 3.8 % sus proyecciones para el cierre del presente año, por encima del promedio de América Latina y el Caribe (2.4 %), pero perdiendo su liderazgo como la segunda economía de mayor crecimiento en la región, según su “Balance Preliminar de las Economías de América Latina el Caribe 2025”, presentado este martes, 16 de diciembre, en conferencia de prensa.

De acuerdo con las nuevas estimaciones de la Cepal, la economía de Venezuela crecerá 6.5 %, Paraguay 5.5 %, Argentina 4.4 %, Costa Rica 4.0 %, Guatemala 3.9 %, Panamá 3.8 %, Honduras 3.8 %, Nicaragua 3.5 %, El Salvador 3.5 %, Perú 3.2 %, Ecuador 3.2 %, República Dominicana 2.9 %, Colombia 2.9 %, Chile 2.5 %, Brasil 2.5 %, Uruguay 2.2 %, Bolivia 0.5 %, México 0.4 %. Por su parte las economías de Cuba y Haití tendrían un -1.5 % y -2.3 % respectivamente.

Mientras que para el 2026, proyectó un crecimiento de 3.7 % para el PIB de Panamá, por detrás de las economías de Paraguay (4.5 %), Honduras (3.9 %), Costa Rica (3.9 %), Guatemala (3.8 %) y Argentina (3.8 %), señala el informe anual de la Cepal.

Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la actividad económica de Panamá registró un crecimiento acumulado de 4.36 % entre enero y octubre de 2025, mientras que en términos interanuales avanzó 4.42 %, cifra inferior al 7.23 % observado en octubre de 2024.

Durante el período octubre 2025-2024, la mayoría de los sectores productivos mostró un desempeño positivo, destacando transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; construcción; hoteles y restaurantes; comercio, y otras actividades de servicios.

El socio director del nuevo Marketplace de Deloitte para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Rafael Sayagués, recientemente proyectó un cierre de 2025 “favorable” para Panamá con un crecimiento aproximado de 4.5 %, y un 4 % para 2026.

El 3.8 % dado por la Cepal, además, está por debajo de los pronósticos del Gobierno de Panamá, de 4.0 %; y de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), de 4.5 % y 4.0 % respectivamente.

Perspectiva regional

La Cepal proyecta que el crecimiento del PIB regional será de 2.4 % en 2025 y 2.3 % en 2026, lo que implicaría cuatro años consecutivos de bajo crecimiento, con un promedio anual de 2.3 %. El consumo privado, principal motor económico en los últimos años, perdería dinamismo en 2025 y 2026 debido a un menor crecimiento del empleo y de la demanda externa.

El informe muestra diferencias subregionales. América del Sur crecería 2.9 % en 2025, impulsada por la recuperación de Argentina, Bolivia y Ecuador, y desaceleraría a 2.4 % en 2026. Centroamérica crecería 2.6 % en 2025, afectada por la menor demanda de Estados Unidos, y mejoraría a 3.0 % en 2026, aunque con vulnerabilidades estructurales. El Caribe registraría un crecimiento de 5.5 % en 2025 y 8.2 % en 2026, apoyado por la actividad petrolera en Guyana, la normalización del turismo y la construcción, pese a su alta exposición a desastres naturales.

La Cepal estima una desaceleración del crecimiento del empleo: 2.0 % en 2024, 1.5 % en 2025 y 1.3 % en 2026. La inflación regional alcanzaría una mediana de 3.0 % en 2026, superior al 2.4 % previsto para el cierre de 2025, pero por debajo de los niveles de 2021-2022.

El escenario de 2026 estará condicionado por riesgos externos, como la evolución del PIB y del comercio mundial, la política monetaria y comercial de Estados Unidos, y la volatilidad de los flujos financieros, así como por riesgos internos vinculados al mercado laboral, la vulnerabilidad ante desastres naturales, el peso del servicio de la deuda y el ritmo de reducción de la inflación.

Ante este contexto, la Cepal enfatiza la necesidad de fortalecer la política macroeconómica y avanzar en políticas de desarrollo productivo más ambiciosas. Como señaló José Manuel Salazar-Xirinachs: “Para salir de la trampa de baja capacidad para crecer son necesarias políticas de desarrollo productivo de mayor ambición (...) Solo así la región podrá fortalecer su resiliencia y avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible”.

Proyecciones
Perspectivas para Panamá:
3.8 %
son las estimaciones de la Cepal para Panamá al cierre 2025
VIDEOS
Lo Nuevo