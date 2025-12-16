Cepal revisa a la baja el crecimiento económico de Panamá al cierre 2025, hasta un 3.8 %

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó a la baja sus perspectivas de crecimiento económico para Panamá para el cierre del año 2025.

Del 4.2 % previsto para el producto interno bruto (PIB) del país en octubre 2025, la Cepal rebajó a 3.8 % sus proyecciones para el cierre del presente año, por encima del promedio de América Latina y el Caribe (2.4 %), pero perdiendo su liderazgo como la segunda economía de mayor crecimiento en la región, según su “Balance Preliminar de las Economías de América Latina el Caribe 2025”, presentado este martes, 16 de diciembre, en conferencia de prensa.

De acuerdo con las nuevas estimaciones de la Cepal, la economía de Venezuela crecerá 6.5 %, Paraguay 5.5 %, Argentina 4.4 %, Costa Rica 4.0 %, Guatemala 3.9 %, Panamá 3.8 %, Honduras 3.8 %, Nicaragua 3.5 %, El Salvador 3.5 %, Perú 3.2 %, Ecuador 3.2 %, República Dominicana 2.9 %, Colombia 2.9 %, Chile 2.5 %, Brasil 2.5 %, Uruguay 2.2 %, Bolivia 0.5 %, México 0.4 %. Por su parte las economías de Cuba y Haití tendrían un -1.5 % y -2.3 % respectivamente.

Mientras que para el 2026, proyectó un crecimiento de 3.7 % para el PIB de Panamá, por detrás de las economías de Paraguay (4.5 %), Honduras (3.9 %), Costa Rica (3.9 %), Guatemala (3.8 %) y Argentina (3.8 %), señala el informe anual de la Cepal.

Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la actividad económica de Panamá registró un crecimiento acumulado de 4.36 % entre enero y octubre de 2025, mientras que en términos interanuales avanzó 4.42 %, cifra inferior al 7.23 % observado en octubre de 2024.

Durante el período octubre 2025-2024, la mayoría de los sectores productivos mostró un desempeño positivo, destacando transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; construcción; hoteles y restaurantes; comercio, y otras actividades de servicios.

El socio director del nuevo Marketplace de Deloitte para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Rafael Sayagués, recientemente proyectó un cierre de 2025 “favorable” para Panamá con un crecimiento aproximado de 4.5 %, y un 4 % para 2026.

El 3.8 % dado por la Cepal, además, está por debajo de los pronósticos del Gobierno de Panamá, de 4.0 %; y de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), de 4.5 % y 4.0 % respectivamente.