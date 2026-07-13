Chapman reconoce fallas en el sistema tributario tras la Operación Pandora

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció las profundas fallas estructurales que arrastra el sistema tributario panameño. Las declaraciones de Chapman se dan tras la Operación Pandora, investigación que destapó un presunto esquema de corrupción en la Dirección General de Ingresos (DGI) que habría ocasionado un perjuicio de $40 millones al Estado. “Mire las cosas que nos hemos encontrado. Uno le tiene que hacer frente a las cosas”, manifestó el titular del MEF, siendo enfático en aclarar que estas debilidades operativas e institucionales fueron heredadas. “Estos problemas y debilidades no fueron causados por esta administración y es importante hacer hincapié”, subrayó.

Un problema histórico

Chapman señaló que el caso destapado no es un hecho aislado, sino el síntoma de un problema histórico de larga data al que administraciones pasadas no le prestaron la debida atención. Explicó que en el país ha existido un “tráfico de créditos fiscales” que ha provocado duras consecuencias humanas y afectado la credibilidad del sistema. De acuerdo con el ministro, este entramado logró vulnerar la confianza del sector corporativo a lo largo de los años. “Se han engañado bancos, aseguradoras y otro tipo de empresas”, detalló, añadiendo que la situación obliga a una profunda reflexión nacional que trasciende lo técnico. “Vivimos en un país donde debemos cuestionarnos el carácter y los valores de múltiples actores públicos y privados; esto no es de ahora, es un problema histórico”, cuestionó.

Revisión de procesos

Lejos de mermar los ingresos del Estado, el ministro garantizó que este escándalo “no va a afectar la recaudación a futuro”. Explicó que el hallazgo de estas irregularidades es, precisamente, el resultado de las auditorías y controles que la actual gestión viene ejecutando desde que asumió el cargo. “Producto de estas revisiones es que han salido a flote estos problemas que están siendo debidamente atendidos”, afirmó. Para corregir el rumbo, Chapman confirmó que reciben apoyo técnico de expertos de otros “países amigos” y de organismos multilaterales, incluyendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), especializados en materia de fiscalidad e impuestos. Asimismo, adelantó que la modernización de la entidad ya se está apalancando fuertemente en herramientas tecnológicas avanzadas y en el uso de la inteligencia artificial para blindar los procesos de fiscalización.

Límites de acción