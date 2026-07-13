Chapman reconoce fallas en el sistema tributario tras la Operación Pandora

Lejos de mermar los ingresos del Estado, el ministro garantizó que este escándalo <i><b>'no va a afectar la recaudación a futuro'.</b></i> Explicó que el hallazgo de estas irregularidades es, precisamente, el resultado de las auditorías y controles que la actual gestión viene ejecutando desde que asumió el cargo. <i><b>'Producto de estas revisiones es que han salido a flote estos problemas que están siendo debidamente atendidos'</b></i>, afirmó.Para corregir el rumbo, Chapman confirmó que reciben apoyo técnico de expertos de otros 'países amigos' y de organismos multilaterales, incluyendo al <b><a href="/tag/-/meta/fmi-fondo-monetario-internacional">Fondo Monetario Internacional (FMI) </a></b>y al <b><a href="/tag/-/meta/banco-mundial">Banco Mundial (BM)</a></b>, especializados en materia de fiscalidad e impuestos.Asimismo, adelantó que la modernización de la entidad ya se está apalancando fuertemente en herramientas tecnológicas avanzadas y en el uso de la inteligencia artificial para blindar los procesos de fiscalización.