Chile mira a Panamá: empresas exploran inversiones y alianzas

Representantes del sector empresarial chileno expresaron su interés en cooperar, invertir y fortalecer el intercambio comercial con Panamá durante una serie de reuniones sostenidas por autoridades panameñas en la República de Chile.

Como parte de la delegación que encabeza el presidente José Raúl Mulino, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, sostuvo encuentros con presidentes de gremios y líderes empresariales del sector privado chileno.

La agenda se desarrolló previo a la participación del mandatario panameño como jefe de Estado invitado en la toma de posesión del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, prevista para este miércoles 11 de marzo.

Uno de los encuentros se realizó con el expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien actualmente preside el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), organismo que reúne a empresas, gremios, universidades y especialistas con el objetivo de promover políticas y proyectos de infraestructura pública sostenible.

En la reunión también participaron la presidenta de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, Gloria Hutt, y el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz, junto a miembros de su junta directiva.

Durante el encuentro se intercambiaron experiencias sobre el modelo chileno de concesiones y asociaciones público-privadas (APP). En ese contexto, Icaza propuso avanzar hacia un acuerdo marco de cooperación que permita revisar y fortalecer el modelo panameño a partir de las lecciones aprendidas en Chile.

Posteriormente, Icaza se reunió con el director ejecutivo de Empresa CPT, compañía que brinda servicios de arrendamiento de remolcadores al Canal de Panamá. En el encuentro se abordaron los proyectos estratégicos que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá y las oportunidades de participación en estas iniciativas.

El interés empresarial también fue expresado por la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, con quien el ministro panameño sostuvo otra reunión.

Durante la conversación se destacó la importancia de avanzar en el memorando de entendimiento firmado entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el sector empresarial chileno para fortalecer las relaciones comerciales y promover nuevas inversiones entre ambos países. El acuerdo fue suscrito durante el Foro Económico de CAF 2026, celebrado en Panamá en enero de este año.

Finalmente, Icaza y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se reunieron con el presidente de la Compañía Sudamericana de Vapores, Óscar Hasbún, quien recientemente se incorporó a la Junta de Asesores Internacionales del Canal de Panamá.

Durante este encuentro intercambiaron perspectivas sobre el futuro del transporte marítimo, el sector logístico, las cadenas globales de suministro y las exportaciones chilenas, así como el papel estratégico de Panamá como hub logístico de las Américas.