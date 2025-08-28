Chiquita decide quedarse en Panamá

Después de suspender sus operaciones a raíz de las protestas entre mayo y junio, la multinacional Chiquita decidió quedarse en Panamá, tras realizar negociaciones con el Gobierno Nacional. La información fue confirmada después de darse la reunión entre el presidente, José Raúl Mulino, y ejecutivos de la empresa, durante la gira que hiciera el Gobierno en Brasil.

Garantías

El ministro del MICI, Julio Moltó, había adelantado previo a la reunión que las garantías que el Gobierno busca negociar con la multinacional gira en torno a la seguridad y transparencia, específicamente en un clima seguro de trabajo. “Ofrecerle a la empresa un clima seguro de trabajo y vías libres, como lo ha demostrado el presidente de la República, José Raúl Mulino, son una garantía de que están trabajando con un Gobierno serio y es parte de lo que nosotros como gobierno podemos garantizarle”, defendió Moltó, este martes, en un evento de la entidad donde lanzaron el concurso de rediseño de la marca “Hecho en Panamá”. Moltó manifestó que la razón por la que el Gobierno conversa con Chiquita es por culpa de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana). “Yo no creo que los sindicatos sean un problema, sino ese sindicato (Sitraibana) que creó este problema y gracias a ellos se perdieron 6.500 empleos en este país. Estamos, tratando de recuperar la empresa de que vuelva a Panamá para que inicie sus labores en el país de nuevo, si Dios quiere”, mencionó el titular de Mici.

Inicio de negociaciones

El martes pasado, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 99-25, por la cual se autoriza al Ministro de Comercio e Industrias para realizar todas las coordinaciones necesarias con la empresa Chiquita Panamá LLC y las entidades públicas competentes, a fin de facilitar y asegurar los esfuerzos necesarios para la reanudación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro. Esta autorización incluye suscribir, en nombre del Gobierno Nacional, los acuerdos que se requieran para la reanudación de operaciones y establecer los mecanismos de seguimiento que permitan monitorear y facilitar la implementación efectiva de los compromisos asumidos. De acuerdo con el Gobierno, los acercamientos se dan como consecuencia de una prolongada huelga, que provocó que la empresa Chiquita iniciará un procedimientos de terminación de relaciones laborales de más de 6.000 trabajadores y, posteriormente, notificar la suspensión indefinida de sus operaciones en los distritos de Changuinola y Almirante, invocando causa de fuerza mayor y lo dispuesto en los contratos vigentes con el Estado.

Empleo