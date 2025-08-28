  1. Inicio
Chiquita decide quedarse en Panamá

Un banano de la empresa Chiquita.
Un banano de la empresa Chiquita. Shutterstock
Por
Lourdes García Armuelles
  • 28/08/2025 16:52
La información se da tras la reunión entre el presidente, José Raúl Mulino, y ejecutivos de la empresa.

Después de suspender sus operaciones a raíz de las protestas entre mayo y junio, la multinacional Chiquita decidió quedarse en Panamá, tras realizar negociaciones con el Gobierno Nacional.

La información fue confirmada después de darse la reunión entre el presidente, José Raúl Mulino, y ejecutivos de la empresa, durante la gira que hiciera el Gobierno en Brasil.

Garantías

El ministro del MICI, Julio Moltó, había adelantado previo a la reunión que las garantías que el Gobierno busca negociar con la multinacional gira en torno a la seguridad y transparencia, específicamente en un clima seguro de trabajo.

“Ofrecerle a la empresa un clima seguro de trabajo y vías libres, como lo ha demostrado el presidente de la República, José Raúl Mulino, son una garantía de que están trabajando con un Gobierno serio y es parte de lo que nosotros como gobierno podemos garantizarle”, defendió Moltó, este martes, en un evento de la entidad donde lanzaron el concurso de rediseño de la marca “Hecho en Panamá”.

Moltó manifestó que la razón por la que el Gobierno conversa con Chiquita es por culpa de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana).

“Yo no creo que los sindicatos sean un problema, sino ese sindicato (Sitraibana) que creó este problema y gracias a ellos se perdieron 6.500 empleos en este país. Estamos, tratando de recuperar la empresa de que vuelva a Panamá para que inicie sus labores en el país de nuevo, si Dios quiere”, mencionó el titular de Mici.

Inicio de negociaciones

El martes pasado, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 99-25, por la cual se autoriza al Ministro de Comercio e Industrias para realizar todas las coordinaciones necesarias con la empresa Chiquita Panamá LLC y las entidades públicas competentes, a fin de facilitar y asegurar los esfuerzos necesarios para la reanudación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

Esta autorización incluye suscribir, en nombre del Gobierno Nacional, los acuerdos que se requieran para la reanudación de operaciones y establecer los mecanismos de seguimiento que permitan monitorear y facilitar la implementación efectiva de los compromisos asumidos.

De acuerdo con el Gobierno, los acercamientos se dan como consecuencia de una prolongada huelga, que provocó que la empresa Chiquita iniciará un procedimientos de terminación de relaciones laborales de más de 6.000 trabajadores y, posteriormente, notificar la suspensión indefinida de sus operaciones en los distritos de Changuinola y Almirante, invocando causa de fuerza mayor y lo dispuesto en los contratos vigentes con el Estado.

Empleo

En este contexto, el ministro del Mici reconoció que a lo que se refiere a los empleos todavía no esta seguro que puedan recuperar los más de 6.000 plazas pérdidas de Chiquita.

“Yo no estoy seguro que 6.500 empleos se puedan retomar. Yo lo que sí le puedo decir es que una gran cantidad de empleos sí se podrían retomar y eso es lo importante”, confesó el titular del Mici.

“Lo importante es comenzar de nuevo y traer a Panamá una empresa que lleva más de 100 años de estar localizada en este país con un producto de exportación, que es nuestro principal rubro, como el banano, que es un emblema casi nacional”, añadió.

Moltó defendió que sí creen que pueden lograr una recuperación de los empleos, solo que deben esperar. “Serán miles de empleos que podremos recobrar y yo creo que eso es importante”, mencionó.

En mayo, Chiquita Panamá —filial de la estadounidense Chiquita Brands— informó a las autoridades panameñas que procedería con los despidos de 1.600 trabajadores adicionales a las 4.500 cartas de liquidación anteriores, como consecuencia de la huelga de labores que empezó el 28 de abril.

Cifras oficiales de la empresa indican que, al 22 de mayo, con cuatro semanas de paralización laboral, las pérdidas suponían unos $75 millones, con la no exportación de más de 2.7 millones de cajas con banano al mercado europeo, entre otros destinos.

La empresa en su último comunicado del 26 de mayo informó que: “las operaciones de siembra, empaque y exportación de banano, así como las labores administrativas de la empresa en la provincia de Bocas del Toro continuarán suspendidas hasta nuevo aviso”.

