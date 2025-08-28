Chiquita decide quedarse en Panamá

En este contexto, el ministro del Mici reconoció que a lo que se refiere a los empleos todavía no esta seguro que puedan recuperar los más de 6.000 plazas pérdidas de Chiquita.'Yo no estoy seguro que 6.500 empleos se puedan retomar. Yo lo que sí le puedo decir es que una gran cantidad de empleos sí se podrían retomar y eso es lo importante', confesó el titular del Mici. 'Lo importante es comenzar de nuevo y traer a Panamá una empresa que lleva más de 100 años de estar localizada en este país con un producto de exportación, que es nuestro principal rubro, como el banano, que es un emblema casi nacional', añadió.Moltó defendió que sí creen que pueden lograr una recuperación de los empleos, solo que deben esperar. 'Serán miles de empleos que podremos recobrar y yo creo que eso es importante', mencionó.En mayo, Chiquita Panamá —filial de la estadounidense Chiquita Brands— informó a las autoridades panameñas que procedería con los despidos de 1.600 trabajadores adicionales a las 4.500 cartas de liquidación anteriores, como consecuencia de la huelga de labores que empezó el 28 de abril.Cifras oficiales de la empresa indican que, al 22 de mayo, con cuatro semanas de paralización laboral, las pérdidas suponían unos $75 millones, con la no exportación de más de 2.7 millones de cajas con banano al mercado europeo, entre otros destinos.La empresa en su último comunicado del 26 de mayo informó que: 'las operaciones de siembra, empaque y exportación de banano, así como las labores administrativas de la empresa en la provincia de Bocas del Toro continuarán suspendidas hasta nuevo aviso'.