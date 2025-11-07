  1. Inicio
Chiquita Panamá anuncia feria de reclutamiento en Changuinola: conoce las fechas y los lugares

Visat de uno de los accesos al puerto que tiene Chiquita Panamá, en Bocas del Toro
Visat de uno de los accesos al puerto que tiene Chiquita Panamá, en Bocas del Toro Archivo | La Estrella de Panamá
Lourdes García Armuelles
  • 07/11/2025 12:47
Las plazas de trabajo están dirigidas a actividades de campo, cosecha y cultivo que se reactivarán entre noviembre de 2025 y marzo de 2026

La empresa bananera Chiquita Panamá, como parte del reinicio de la operación en la provincia de Bocas del Toro, informó este viernes 7 de noviembre que llevará a cabo ferias de reclutamiento dirigidas a las comunidades del distrito de Changuinola.

Estas jornadas serán lideradas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Las plazas de trabajo están dirigidas a actividades de campo, cosecha y cultivo que se reactivarán entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

Calendario de fechas y lugares

Las ferias de reclutamiento se desarrollarán en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en las siguientes fechas y lugares:

Martes 11 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las Tablas Assets, correspondiente a las fincas 44, 45,46 y 47. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 45.

Miércoles 12 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Guabito Assets, correspondiente a las fincas 41, 43 y 53. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 41.

Jueves 13 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las 30 Assets, correspondiente a las fincas 15, 24, 32, 33 y 85. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 33.

Viernes 14 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las 60 Assets, correspondiente a las fincas 62, 63, 64,65 y 66. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 65..

Sábado 15 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería o Finca Internacional, correspondiente a las fincas 02, 03, 11,12 y 13. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 13.

¿Quiénes pueden participar?

Para participar en las ferias de reclutamiento, los interesados deberán presentar los siguientes documentos: copia de su cédula de identidad personal por ambos lados; número de cuenta bancaria acompañado de una certificación o documento que indique el banco, nombre del titular, número y tipo de cuenta; y un correo electrónico activo.

Además, deberán contar con un récord policivo y un certificado de buena salud, ambos con una vigencia no mayor a un mes desde su expedición.

Chiquita Panamá informó que cada persona asista a la feria organizada en la empresa más cercana a su lugar de residencia.

Con el fin de garantizar un proceso ordenado y eficiente, recomendó evitar trasladarse a zonas distintas a las de interés y no asistir acompañado de niños.

