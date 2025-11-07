Chiquita Panamá anuncia feria de reclutamiento en Changuinola: conoce las fechas y los lugares

Para participar en las ferias de reclutamiento, los interesados deberán presentar los siguientes documentos: copia de su cédula de identidad personal por ambos lados; número de cuenta bancaria acompañado de una certificación o documento que indique el banco, nombre del titular, número y tipo de cuenta; y un correo electrónico activo. Además, deberán contar con un récord policivo y un certificado de buena salud, ambos con una vigencia no mayor a un mes desde su expedición. Chiquita Panamá informó que cada persona asista a la feria organizada en la empresa más cercana a su lugar de residencia. Con el fin de garantizar un proceso ordenado y eficiente, recomendó evitar trasladarse a zonas distintas a las de interés y no asistir acompañado de niños.