Chiquita Panamá anuncia feria de reclutamiento en Changuinola: conoce las fechas y los lugares

La empresa bananera Chiquita Panamá, como parte del reinicio de la operación en la provincia de Bocas del Toro, informó este viernes 7 de noviembre que llevará a cabo ferias de reclutamiento dirigidas a las comunidades del distrito de Changuinola. Estas jornadas serán lideradas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Las plazas de trabajo están dirigidas a actividades de campo, cosecha y cultivo que se reactivarán entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

Calendario de fechas y lugares

Las ferias de reclutamiento se desarrollarán en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en las siguientes fechas y lugares: Martes 11 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las Tablas Assets, correspondiente a las fincas 44, 45,46 y 47. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 45. Miércoles 12 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Guabito Assets, correspondiente a las fincas 41, 43 y 53. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 41. Jueves 13 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las 30 Assets, correspondiente a las fincas 15, 24, 32, 33 y 85. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 33. Viernes 14 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las 60 Assets, correspondiente a las fincas 62, 63, 64,65 y 66. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 65.. Sábado 15 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería o Finca Internacional, correspondiente a las fincas 02, 03, 11,12 y 13. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 13.

¿Quiénes pueden participar?