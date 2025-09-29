Cifras y estrategias: impacto turístico de Premios Juventud en Panamá

Tras meses de intenso trabajo, la edición número 22 de los <b><a href="/tag/-/meta/premios-juventud-2025">Premios Juventud </a></b>fue un éxito rotundo en Panamá. Ahora, el Gobierno Nacional enfrenta el desafío de maximizar el retorno de la inversión millonaria y el auge mediático generado por el evento.<b><a href="/tag/-/meta/gloria-de-leon">Gloria De León, administradora general</a> de la <a href="/tag/-/meta/atp-autoridad-de-turismo-de-panama">Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)</a>, </b>destacó que uno de los principales objetivos es utilizar la cadena Univisión como una plataforma de comunicación estratégica para robustecer la marca país.La funcionaria explicó que, <b>durante los próximos seis meses, Panamá tendrá una exposición significativa en los canales de Univisión.</b> Esta vitrina se enfocará en posicionar al país no solo como un destino turístico, sino también como un hub de entretenimiento, comercio y logística.Según De León, esta visibilidad actúa como un 'trampolín' para impulsar acciones clave como:- El posicionamiento continuo del destino.- El desarrollo de estrategias digitales.- La concreción de alianzas con aerolíneas. - El fortalecimiento del país como hub de congresos y convenciones.<b>¿Habrá más mega eventos en Panamá? </b>Respecto a la posibilidad de producir otro mega evento internacional, la administradora de la ATP no brindó detalles concretos. No obstante, sí confirmó que la entidad está en etapa de negociaciones, con viajes y convenios pendientes.Lo que sí se pudo asegurar es el dinamismo del calendario de eventos para el próximo año: <b>Panamá ya tiene más de 50 eventos confirmados en su agenda.</b><b>Inyección económica y empleo de los Premios Juventud en Panamá</b>De León subrayó la inyección económica directa que estos eventos masivos aportan al país. Solo los Premios Juventud generaron un impacto significativo, incluyendo:- Entre 2,500 y 3,000 empleos temporales.- Una ocupación hotelera de alrededor del 75%.- Un notorio movimiento en restaurantes y centros comerciales.