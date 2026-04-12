Combustible, fertilizantes y ciclos de cosecha: ¿Por qué comer será más caro en mayo y junio?

Esta presión técnica es validada por Daniel Isaza, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), quien advierte que las empresas del sector han visto sus costos variables incrementarse significativamente, afectando la planificación financiera y los contratos de servicio. Isaza indica que los fletes de carga terrestre han sufrido presiones al alza de entre el 8% y el 15%, especialmente en rutas críticas como el corredor Panamá-Chiriquí y los accesos a zonas francas. Isaza alerta que, si la inestabilidad en el Golfo Pérsico se prolonga, los fletes internacionales marítimos también se verán afectados, lo que sumado a la advertencia de Morales sobre la urea y los fertilizantes, podría encarecer la producción nacional a niveles críticos. El mayor riesgo, según el especialista, es que este incremento termine trasladándose de forma definitiva al precio final de los productos de consumo masivo, golpeando el poder adquisitivo del ciudadano.