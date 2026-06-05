Comercio mundial resiste crisis en Oriente Medio gracias a la IA

El comercio mundial de mercancías mantuvo un desempeño superior a la tendencia durante el primer semestre de 2026, pese a los efectos del conflicto en Oriente Medio y al encarecimiento de la energía, según el más reciente Barómetro del Comercio de Mercancías publicado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La lectura más reciente del indicador se ubicó en 101.7 puntos en abril de 2026, por encima del nivel de referencia de 100 que utiliza la OMC para medir la tendencia del comercio global. Sin embargo, el dato representa una caída frente a los 102.3 puntos registrados en enero, una señal de que la expansión comercial podría estar comenzando a perder fuerza.

De acuerdo con la organización, el impacto negativo de la crisis en Oriente Medio parece haber sido compensado parcialmente por el aumento de la demanda de componentes electrónicos vinculados al desarrollo de inteligencia artificial.

El indicador de componentes electrónicos alcanzó 105.5 puntos, el nivel más alto entre los subíndices que conforman el barómetro. En contraste, los índices de materias primas agrícolas y productos automotrices se situaron ligeramente por debajo de la tendencia, con 98.9 y 99.8 puntos, respectivamente.

Los indicadores asociados al transporte internacional también reflejaron crecimiento, aunque a un ritmo más moderado que meses atrás. El transporte aéreo de carga registró 102.2 puntos y el transporte marítimo de contenedores alcanzó 102.4 puntos.

La OMC señaló que el comercio mundial de mercancías se ha mantenido por encima de la tendencia desde principios de 2025. No obstante, advirtió que la evolución del conflicto en Oriente Medio y los precios de la energía continúan siendo factores de riesgo para la actividad económica global.

En su informe de Perspectivas y Estadísticas del Comercio Mundial, divulgado en marzo, la organización proyectó que el comercio de mercancías crecerá 1,9% durante 2026 en un escenario base. Sin embargo, la expansión podría reducirse a 1.4% si persisten los altos precios energéticos asociados a las tensiones geopolíticas.

La OMC estimó además que la inversión sostenida en inteligencia artificial podría añadir hasta medio punto porcentual al crecimiento comercial este año.

El organismo recordó que el comercio mundial experimentó una fuerte expansión durante el primer trimestre de 2025 debido a que numerosos importadores adelantaron compras ante posibles aumentos de aranceles. Aunque el ritmo se moderó posteriormente, la demanda de bienes tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial permitió que el desempeño anual superara las previsiones iniciales.