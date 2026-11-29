El despacho del concentrado de cobre que permanecía acopiado (stockpile) transformó el balance comercial de Panamá durante el tercer trimestre de 2026.
Según las cifras consolidadas del valor libre a bordo (FOB), la salida de este material rocoso acumulado sumó $211,016,997 entre julio y septiembre (la salida del stockpile comenzó a mediados de agosto), tras haberse mantenido sin registros durante la primera mitad del año, revelan las estadísticas de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Aunque responde a la evacuación de inventario previamente almacenado y no a nueva actividad extractiva, este ingreso de divisas resultó determinante para que las exportaciones registradas totales dieran un salto intertrimestral, al pasar de $283.8 millones en el segundo trimestre a $498,921,849 en el tercero (un aumento del alrededor del 75.8%), alcanzando un acumulado de $1,033,481,092 durante los primeros nueve meses del presente año.
La balanza
Los datos de Intelcom señalan, además, que el valor FOB de las exportaciones registradas excluyendo el cobre sumó $250,699,391 en el primer trimestre de 2026, $283,859,852 en el segundo y $287,904,852 en el tercero, para un acumulado de $822,464,095.
“El cuadro trimestral original registra $1,033,481,092 en exportaciones registradas antes del ajuste por $211,016,997 de concentrado de cobre. Al excluir ese monto, el total comparable es $822,464,095”, precisa textualmente el informe de Intelcom sobre el cobre y el consolidado.
Por su parte, la manufactura desde zonas francas y Panamá Pacífico sumó $79,571,984 en el primer trimestre, $133,189,849 en el segundo y $122,588,331 en el tercero, registrando un acumulado de $335,350,164 al noveno mes de 2026.
El documento destaca que, al adicionar la manufactura de regímenes especiales ($335,350,164), el valor FOB consolidado asciende a $1,157,814,259 hasta septiembre.
Asimismo, desglosa el total FOB consolidado (sin cobre) por periodo: en el primer trimestre sumó $330,271,375; en el segundo, $417,049,701; y en el tercero, $410,493,183.
Antecedentes
Las exportaciones de concentrado de cobre del material rocoso acopiado (stockpile) de Cobre Panamá empezaron oficialmente entre el 18 y el 22 de agosto de 2026.
El primer embarque fue de 33,000 toneladas métricas de mineral con destino a España y Bulgaria, dentro del Plan de Preservación y Gestión Segura impulsado por el Gobierno Nacional para mitigar riesgos en la zona. Otro segundo embarque oficial con 38,000 toneladas salió el 11 de septiembre, con destino a la India, confirmó el MICI.
De acuerdo con los reportes de la empresa, el acopio total en el sitio ascendía a 38 millones de toneladas de mineral, con unas 70,000 toneladas de cobre recuperable.
La salida del stockpile comenzó luego de que el pasado 7 de abril de 2026, mediante la Resolución No. 27, el Gobierno autorizara el programa de remoción, procesamiento y exportación de mineral acopiado, con una proyección de producir entre 30,000 y 40,000 toneladas de cobre durante 2026.
Por otro lado, un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que Panamá registró una contracción de 22.1% en sus exportaciones de bienes durante el primer trimestre de 2026, en contraste con el crecimiento de las ventas externas de América Latina y el Caribe (ALC), que aumentaron 19.5% en el primer semestre del año.
El documento, titulado Monitor de comercio e integración 2026: capitalizar la resiliencia. La arquitectura regulatoria como atractivo para la inversión extranjera, atribuye la contracción (-22.1%) a un “efecto estadístico” relacionado con las ventas de cobre almacenado de la mina Cobre Panamá durante 2025.
A junio de 2025, las exportaciones de bienes de Panamá, con cobre, habían aumentado 36.9%, señaló el organismo. La mina no registraba operaciones comerciales desde noviembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional el contrato de concesión minera.
Sin embargo, durante 2025 se autorizó la salida del cobre que permanecía almacenado, lo que elevó el valor de las ventas externas de ese año y, por consiguiente, la base de comparación para 2026. Al agotarse ese inventario almacenado, la comparación interanual reflejó la caída del 22.1% en los primeros meses de 2026.
“Las ventas de Panamá cayeron en la primera parte de 2026 debido a un efecto estadístico: en 2025 se había autorizado la exportación del cobre almacenado de la mina Cobre Panamá, sin operaciones comerciales desde noviembre de 2023, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley que aprobaba el contrato de concesión, lo que elevó el valor exportado y la base de comparación”, explica textualmente el documento.