El despacho del concentrado de cobre que permanecía acopiado (stockpile) transformó el balance comercial de Panamá durante el tercer trimestre de 2026. Según las cifras consolidadas del valor libre a bordo (FOB), la salida de este material rocoso acumulado sumó $211,016,997 entre julio y septiembre (la salida del stockpile comenzó a mediados de agosto), tras haberse mantenido sin registros durante la primera mitad del año, revelan las estadísticas de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Aunque responde a la evacuación de inventario previamente almacenado y no a nueva actividad extractiva, este ingreso de divisas resultó determinante para que las exportaciones registradas totales dieran un salto intertrimestral, al pasar de $283.8 millones en el segundo trimestre a $498,921,849 en el tercero (un aumento del alrededor del 75.8%), alcanzando un acumulado de $1,033,481,092 durante los primeros nueve meses del presente año. La balanza Los datos de Intelcom señalan, además, que el valor FOB de las exportaciones registradas excluyendo el cobre sumó $250,699,391 en el primer trimestre de 2026, $283,859,852 en el segundo y $287,904,852 en el tercero, para un acumulado de $822,464,095. “El cuadro trimestral original registra $1,033,481,092 en exportaciones registradas antes del ajuste por $211,016,997 de concentrado de cobre. Al excluir ese monto, el total comparable es $822,464,095”, precisa textualmente el informe de Intelcom sobre el cobre y el consolidado.

Por su parte, la manufactura desde zonas francas y Panamá Pacífico sumó $79,571,984 en el primer trimestre, $133,189,849 en el segundo y $122,588,331 en el tercero, registrando un acumulado de $335,350,164 al noveno mes de 2026. El documento destaca que, al adicionar la manufactura de regímenes especiales ($335,350,164), el valor FOB consolidado asciende a $1,157,814,259 hasta septiembre. Asimismo, desglosa el total FOB consolidado (sin cobre) por periodo: en el primer trimestre sumó $330,271,375; en el segundo, $417,049,701; y en el tercero, $410,493,183. Antecedentes Las exportaciones de concentrado de cobre del material rocoso acopiado (stockpile) de Cobre Panamá empezaron oficialmente entre el 18 y el 22 de agosto de 2026. El primer embarque fue de 33,000 toneladas métricas de mineral con destino a España y Bulgaria, dentro del Plan de Preservación y Gestión Segura impulsado por el Gobierno Nacional para mitigar riesgos en la zona. Otro segundo embarque oficial con 38,000 toneladas salió el 11 de septiembre, con destino a la India, confirmó el MICI. De acuerdo con los reportes de la empresa, el acopio total en el sitio ascendía a 38 millones de toneladas de mineral, con unas 70,000 toneladas de cobre recuperable. La salida del stockpile comenzó luego de que el pasado 7 de abril de 2026, mediante la Resolución No. 27, el Gobierno autorizara el programa de remoción, procesamiento y exportación de mineral acopiado, con una proyección de producir entre 30,000 y 40,000 toneladas de cobre durante 2026.