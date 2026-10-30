Exportaciones de Panamá alcanzan $1,157.8 millones a septiembre: ¿qué vende el país al mundo?

La canasta exportadora de Panamá reúne productos agrícolas, pesqueros, forestales, farmacéuticos y procesados que forman parte de la oferta nacional en los mercados internacionales. Esta diversidad, junto con el crecimiento de las exportaciones provenientes de los regímenes especiales, marcó el desempeño de las ventas externas del país durante los primeros nueve meses de 2026. Entre los principales productos que Panamá coloca en el exterior figuran el camarón congelado, el banano, el aceite de palma, la teca, los productos farmacéuticos y el café, una combinación que refleja la variedad de bienes que integran la oferta exportable panameña. Entre enero y septiembre de 2026, esta oferta alcanzó $1,157.8 millones, un crecimiento de 17.2% frente al mismo período de 2025, de acuerdo con el Informe de Desempeño de las Exportaciones, de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) con información del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), dado a conocer por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. Del total reportado, las exportaciones registradas sumaron $822.4 millones, $67.7 millones más que en igual período del año anterior, lo que representa un incremento de 9%, según las estadísticas compartidas por el titular del MICI. A este monto se agregan $335.3 millones en exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales, que registraron un crecimiento de 43.8%. Este segmento mostró un dinamismo superior al de las exportaciones registradas y contribuyó al aumento de la oferta exportable durante el período analizado.

Moltó explicó que “son $67.7 millones adicionales en ventas al exterior. Eso se traduce en más pedidos y en más movimiento alrededor de esas operaciones: transporte, logística, servicios y proveedores que también forman parte de la actividad exportadora”. En cuanto a los destinos, Estados Unidos se mantiene entre los principales mercados de las exportaciones panameñas, junto con países de Asia, Europa, América Latina y el Caribe. Esta presencia en distintas regiones refleja el alcance de la oferta nacional en el comercio internacional. Mayor valor agregado en la oferta exportable Moltó también destacó el crecimiento de las exportaciones con mayor valor agregado, que reflejan una mayor participación de productos procesados dentro de la oferta que Panamá lleva a los mercados internacionales. “Vender fuera del país es importante, pero también lo es que cada vez podamos ofrecer productos con mayor valor. Eso amplía las posibilidades de negocio para nuestras empresas y permite llegar a compradores distintos”, expresó. Se conoció que como parte de las acciones para impulsar las ventas externas, el MICI ha desarrollado ruedas de negocios, misiones comerciales, encuentros con compradores y acciones de facilitación del comercio para acercar a las empresas panameñas a oportunidades en mercados internacionales. El comportamiento de las exportaciones a septiembre muestra avances tanto en las ventas registradas como en las provenientes de los regímenes especiales. A la vez, el crecimiento de estas últimas pone de relieve la participación de los productos de mayor valor agregado en la oferta exportable y su contribución al desempeño del comercio exterior panameño.

Julio Moltó “Son $67.7 millones adicionales en ventas al exterior. Eso se traduce en más pedidos y en más movimiento alrededor de esas operaciones: transporte, logística, servicios y proveedores que también forman parte de la actividad exportadora”