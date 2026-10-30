Terremoto en Panamá: fallece tercera víctima tras permanecer hospitalizada por 16 días

La cifra de víctimas mortales del terremoto de 7,5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre se elevó a tres, tras confirmarse el fallecimiento de una mujer de 86 años que resultó herida durante el fuerte movimiento sísmico.
La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la paciente murió este viernes 30 de octubre, a las 10:45 a. m., luego de permanecer hospitalizada en la Ciudad de la Salud desde el pasado 14 de octubre.
La mujer había sufrido heridas de gravedad durante el terremoto y recibió atención médica especializada durante su estancia hospitalaria, bajo el seguimiento de un equipo multidisciplinario.
Con este fallecimiento, se eleva a tres el número de personas que han perdido la vida como consecuencia del sismo registrado el 9 de octubre, que afectó principalmente a comunidades de las provincias centrales.
La primera víctima fue Elena Barría, de 68 años, quien falleció el 14 de octubre tras resultar gravemente herida cuando una pared de su vivienda colapsó sobre ella en Macaracas, provincia de Los Santos.
La segunda víctima fue Regina Miranda, quien murió luego de sufrir un traumatismo craneoencefálico durante la evacuación de la Escuela Rómulo Arrocha, en Santiago de Veraguas. El Ministerio de Salud confirmó su fallecimiento el 22 de octubre.
El terremoto de magnitud 7.5 se registró el viernes 9 de octubre y provocó daños en miles de viviendas, infraestructuras y al menos 35 escuelas que se declararon en pérdida total tras sufrir daños de consideración, además de dejar a miles de damnificados.
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