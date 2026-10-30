Terremoto en Panamá: fallece tercera víctima tras permanecer hospitalizada por 16 días

La cifra de víctimas mortales del terremoto de 7,5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre se elevó a tres, tras confirmarse el fallecimiento de una mujer de 86 años que resultó herida durante el fuerte movimiento sísmico.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la paciente murió este viernes 30 de octubre, a las 10:45 a. m., luego de permanecer hospitalizada en la Ciudad de la Salud desde el pasado 14 de octubre.

La mujer había sufrido heridas de gravedad durante el terremoto y recibió atención médica especializada durante su estancia hospitalaria, bajo el seguimiento de un equipo multidisciplinario.