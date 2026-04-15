Conep sobre el futuro de la mina: ‘Este tema debe conversarse sin pasiones, sin mentiras’

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) presentó su Estudio de Actualización de las repercusiones socioeconómicas del cierre de operaciones de Cobre Panamá (2023-2025), un documento que analiza en detalle los efectos económicos, sociales y ambientales derivados de la suspensión de la minería metálica en el país. El informe, elaborado tras cinco meses de trabajo de campo en comunidades directamente impactadas, ofrece una radiografía de las consecuencias que ha tenido la paralización de la mina en la economía nacional y en la vida de miles de panameños.