Conflicto ante OMC: Panamá apela al diálogo con Costa Rica; SIP exige reciprocidad

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, celebró este miércoles el encuentro sostenido en Nueva York entre el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, y su homólogo de Costa Rica, Manuel Tovar, como un paso clave para fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar la cooperación bilateral a través de una agenda de trabajo conjunta.

El encuentro se dio en la coyuntura del Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en medio de la controversia comercial que mantienen ambas naciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que podría significar una oportunidad inicial para encontrar vías de solución a la disputa. “Me complace ver que mi colega Manuel Tovar se haya reunido con nuestro canciller. Fue una reunión muy amena, reflejo de la relación que siempre han tenido Panamá y Costa Rica. Los temas de comercio, obviamente, se van a liderar desde el Ministerio de Comercio”, expresó Moltó durante su participación en el Foro de la Industria de Alimentos y Bebidas (FIAB 2026).

El titular del MICI reiteró que Panamá siempre ha estado dispuesto a dialogar, siempre y cuando se establezcan reglas claras e igual de oportunidades para los productores de ambos países. “Siempre va a haber vías de solución y maneras de conversar; somos países amigos y la idea es ponernos de acuerdo”, aseguró.