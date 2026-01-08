Contingentes arancelarios movieron $196 millones a través de BAISA en 2025

La Bolsa Nacional de Productos, S.A. (BAISA) cerró el año 2025 como un actor clave en la administración y negociación de los contingentes arancelarios que Panamá mantiene en el marco de sus compromisos comerciales internacionales, principalmente con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y distintos tratados comerciales.

Al 31 de diciembre de 2025, las negociaciones canalizadas a través de este mecanismo bursátil reflejan la importancia de BAISA como plataforma transparente para la importación de productos agroalimentarios considerados sensibles para el país, como arroz, maíz, carnes, lácteos y derivados de tomate.

En total, el monto negociado en ventas alcanzó los $196,073,765, concentrado principalmente en los contingentes arancelarios vinculados a tratados preferenciales y acuerdos multilaterales, lo que confirma el peso de este esquema en el abastecimiento del mercado local y en la estabilidad de precios de productos básicos.

BAISA opera como la única bolsa de productos del país, creada al amparo de la Ley 23 de 1997, tras la adhesión de Panamá al Acuerdo de Marrakech y su ingreso a la OMC. Su función principal es organizar un mercado eficiente, competitivo y no discriminatorio para la negociación de bienes de origen nacional y extranjero, bajo reglas claras y con amplia participación de compradores y vendedores.

Uno de los elementos distintivos del modelo panameño es que la importación de los contingentes arancelarios se realiza obligatoriamente a través de la bolsa, garantizando procesos de subasta pública, trazabilidad de las operaciones y supervisión institucional, a través de la Comisión de Licencias de Contingentes Arancelarios.

En 2025, el mayor volumen de recursos negociados se concentró en los contingentes arancelarios vinculados al TPC, con más de $105.5 millones, seguidos por los contingentes de la OMC por desabastecimiento y adicional, que superaron los $26.8 millones, y los contingentes derivados de tratados de libre comercio, con más de $16 millones. Estos datos confirman la relevancia de los acuerdos comerciales en el abastecimiento del mercado panameño.

Al analizar los productos negociados, los productos lácteos destacaron como uno de los rubros con mayor valor transado, al alcanzar $24.7 millones, mientras que el café oro registró un monto cercano a los $26.8 millones, pese a no reflejar volumen físico negociado durante el periodo, lo que responde a la dinámica de derechos y mecanismos propios del sistema.

Otros productos con movimientos relevantes fueron la carne de cerdo, con más de $2.6 millones, los derivados de tomate, con $675 mil, y la papa, con $546 mil, todos dentro de los esquemas de contingentes ordinarios, adicionales o por desabastecimiento.