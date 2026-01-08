Contingentes arancelarios movieron $196 millones a través de BAISA en 2025

El modelo de negociación utilizado por BAISA busca equilibrar la apertura comercial con la protección de la producción nacional, permitiendo importaciones controladas cuando el mercado lo requiere, sin desplazar de forma abrupta a los productores locales.Este esquema ha sido especialmente relevante para productos básicos de la canasta alimentaria, al facilitar el abastecimiento oportuno y contribuir a la estabilidad de precios, en un entorno de volatilidad internacional.En los próximos años, el desempeño de BAISA seguirá siendo un termómetro del comportamiento del comercio agroalimentario panameño y de la forma en que el país gestiona sus compromisos comerciales internacionales.