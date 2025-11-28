Cosefin impulsa nuevo comité de tributos contra evasión e informalidad fiscal

El Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Cosefin), a través de su Secretaría Ejecutiva (SeCosefin), dio un paso firme hacia el fortalecimiento de la gestión fiscal en la región con una reunión exploratoria para la creación del Comité Centroamericano de Tributos Internos (CCTI).

Reunidos en Panamá en días pasado este nuevo espacio técnico regional busca articular una agenda que fomente la cooperación, la innovación institucional y el intercambio de experiencias entre las administraciones tributarias de los países miembros.

La iniciativa surge como una respuesta directa a los desafíos estructurales que enfrentan las administraciones tributarias, incluyendo la evasión y elusión fiscal, la informalidad económica, la baja digitalización y la limitada legitimidad de los sistemas impositivos. El fortalecimiento de la política tributaria es considerado esencial para avanzar hacia finanzas públicas más eficientes, equitativas y sostenibles.

Según Federico Rivera Romero, secretario ejecutivo del Cosefin, este encuentro “representa un paso importante para fortalecer la cooperación técnica entre nuestras administraciones tributarias. Los países enfrentan desafíos comunes y, al trabajar juntos, podemos construir soluciones más eficientes, modernas y acordes con las necesidades de la región”.

El CCTI busca promover la armonización normativa, el desarrollo de capacidades técnicas comunes y la promoción de buenas prácticas, contribuyendo a la movilización eficiente de recursos internos.