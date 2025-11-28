  1. Inicio
Cosefin impulsa nuevo comité de tributos contra evasión e informalidad fiscal

Representantes del Cosefin coordinan en Panamá el fortalecimiento de la gestión fiscal.
Por
Mileika Lasso
  • 29/11/2025 00:00
Países Cosefin exploran crear Comité Centroamericano de Tributos Internos para coordinar agenda regional vs. evasión y fortalecer gestión fiscal

El Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Cosefin), a través de su Secretaría Ejecutiva (SeCosefin), dio un paso firme hacia el fortalecimiento de la gestión fiscal en la región con una reunión exploratoria para la creación del Comité Centroamericano de Tributos Internos (CCTI).

Reunidos en Panamá en días pasado este nuevo espacio técnico regional busca articular una agenda que fomente la cooperación, la innovación institucional y el intercambio de experiencias entre las administraciones tributarias de los países miembros.

La iniciativa surge como una respuesta directa a los desafíos estructurales que enfrentan las administraciones tributarias, incluyendo la evasión y elusión fiscal, la informalidad económica, la baja digitalización y la limitada legitimidad de los sistemas impositivos. El fortalecimiento de la política tributaria es considerado esencial para avanzar hacia finanzas públicas más eficientes, equitativas y sostenibles.

Según Federico Rivera Romero, secretario ejecutivo del Cosefin, este encuentro “representa un paso importante para fortalecer la cooperación técnica entre nuestras administraciones tributarias. Los países enfrentan desafíos comunes y, al trabajar juntos, podemos construir soluciones más eficientes, modernas y acordes con las necesidades de la región”.

El CCTI busca promover la armonización normativa, el desarrollo de capacidades técnicas comunes y la promoción de buenas prácticas, contribuyendo a la movilización eficiente de recursos internos.

Viabilidad reforzada

La viabilidad de esta propuesta se ve reforzada por la experiencia exitosa del Comité Aduanero Centroamericano, un mecanismo regional que ha demostrado el valor de contar con espacios técnicos permanentes para generar avances sostenibles en la región.

La propuesta técnica inicial para la creación del Comité fue presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, entidad impulsora de la iniciativa, que reafirmó su convicción de que la coordinación regional es esencial para un mayor cumplimiento tributario.

La reunión contó con la participación de las administraciones tributarias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, con apoyo financiero del Programa América en el Centro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) y acompañamiento de la Presidencia Pro Témpore del Cosefin, ejercida por Panamá desde julio pasado.

Durante la designación, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, se reunió con Rivera donde expresó que “Centroamérica enfrenta desafíos similares en términos de administración tributaria, eficiencia del gasto y financiamiento público”.

Además fue propicio para que Panamá expusiera sobre la importancia de la gestión financiera de riesgos en desastres causados por eventos de la naturaleza, o el manejo de los recursos ante un evento catastrófico, ya sea cuando haya ocurrido el evento, o de manera previa, en la preparación y prevención, para evitar pérdidas de vidas y económicas.

Fernández concluyó la reunión de julio informándole a Rivera sobre el desarrollo del Programa Nacional de Pasivo Contingente, el cual será pionero entre los países de la región.

