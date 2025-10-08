Costo de la canasta básica sube a septiembre

Entre las principales variaciones a la baja en los precios comparando agosto con septiembre están: corvina con $8.88 por kg (1.46%), la carne molida de primera con $0.07 por kg (1.43%) menos, lechuga a $0.66 por kg (19.81%) más baja, el tomate perita cayó $0.40 por kg (16.99%) y el kilogramo de naranja a $0.11, es decir, 8.11% más bajo el precio.Algunos de los productos que registraron un alza en su precio intermensual de agosto a septiembre fueron: pollo entero con $0.17 por kg, el puerco liso con $0.26 por kg, la yuca con $0.06 por kg más que el mes anterior, la manzana roja mediana con un incremento de $0.01 y en la piña el kilogramo subió $0.05 entre agosto y septiembre pasado.