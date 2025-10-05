Crean microseguro para emprendedores panameños

Los emprendedores panameños ahora podrán adquirir microseguros con primas desde $2.47 al mes y coberturas de hasta $3,500, todas a través de Mi Negocio Protegido, un producto diseñado para cuidar su inversión. Este producto no financiero ofrece protección inmediata frente a riesgos naturales (inundaciones, incendios, deslizamientos) y sociales (vandalismo, motines, robos), en un país donde, entre 1980 y 2020, se registraron 44 desastres naturales que ocasionaron pérdidas por más de $381 millones, afectando directamente al agro, el comercio y a familias enteras. Mi Negocio Protegido es una alianza creada entre Microserfin, MAPFRE Panamá y Corporación Continental. Desde el 2022 Microserfin ha incorporado cinco microseguros en su cartera de productos no financieros en alianza con MAPFRE Panamá y Corporación Continental, bajo el objetivo de no solo brinda crédito, sino también ofrecer seguros. Un microseguro es una póliza de seguro de bajo costo y alta accesibilidad, diseñada para proteger a personas de bajos ingresos o microempresarios contra riesgos específicos como enfermedades, accidentes o desastres naturales.Sus características incluyen primas pequeñas y ajustadas a los ingresos, contratos simples, coberturas limitadas y la facilidad de pago en cuotas. Se distribuyen a través de canales accesibles como bancos, cooperativas y tiendas, buscando prevenir que los eventos inesperados afecten gravemente la economía de las familias vulnerables.