Cuatro países se unen en Panamá para frenar la pesca ilegal en el Corredor Marino del Pacífico Este

<b>Panamá</b> se convirtió en eje central para el desarrollo de estrategias para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en nuestros mares del Pacífico tropical.Se trata del taller internacional <b>Intercambio regional de experiencias entre pares sobre capacidades legales, sancionatorias y de coordinación para abordar casos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada</b> en el<b> Corredor Marino del Pacífico Este Tropical. </b>La actividad arrancó este martes 19 de agosto y se extenderá hasta el viernes 22 de agosto.Más de 50 representantes de<b> Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá</b> trabajarán por cuatro días sobre casos reales, brechas normativas, herramientas tecnológicas de monitoreo y mecanismos legales para mejorar la aplicación de la ley en el ámbito marino.