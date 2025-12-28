Sinaproc aclara que no recomendó la demolición del monumento chino

Ante la creciente preocupación ciudadana por la posible demolición del Monumento Chino ubicado en el mirador del Puente de Las Américas, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un comunicado oficial en el que aclara que sus recomendaciones se limitaron exclusivamente a la reparación y mejora de la estructura, y no incluyen la demolición.

Según el comunicado, las evaluaciones realizadas por Sinaproc en el área fueron parte de sus funciones regulares de monitoreo, prevención y gestión del riesgo, y se llevaron a cabo en respuesta a un reporte ciudadano y a una solicitud formal de la Alcaldía de Arraiján. En ambas instancias, la institución recomendó intervenciones correctivas para preservar la seguridad sin afectar el valor patrimonial del sitio.

La entidad lamentó que sus consideraciones técnicas, orientadas exclusivamente a proteger la vida humana, puedan ser utilizadas como argumento para eliminar una obra de alto valor cultural para la comunidad chino-panameña.

En ese sentido, reiteró su compromiso con la protección civil, la prevención de riesgos y la seguridad de la población, subrayando que sus recomendaciones no deben ser interpretadas como aval para la destrucción de monumentos emblemáticos.

Este pronunciamiento se da en medio de un debate público sobre la conservación de espacios con significado histórico y cultural, y busca evitar malentendidos que puedan afectar el patrimonio colectivo.