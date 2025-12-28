Niños de una isla colombiana tendrán su parte del galeón San José: un tesoro de chocolate

Los niños de las comunidades de la isla de Barú, en el Caribe colombiano, tendrán su parte del tesoro del galeón San José. El pecio, representado en una escultura de chocolate, se fundirá para dar cierre a la celebración de fin de año que conmemora el hundimiento del histórico barco.

El chef pastelero Juan Arellano, junto con Andrea Torres, elaboró una escultura de chocolate que representa una escena en la que el galeón es rescatado de las profundidades del mar por un pulpo gigante que lo saca a la superficie y lo sostiene con sus tentáculos.

El San José, que pertenecía a la Armada española, fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias. Según crónicas de la época, iba cargado con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).

Arellano explica a EFE que el próximo 6 de enero comenzarán a fundir la escultura para convertirla en piezas que simularán lingotes de oro. Estas serán repartidas entre los niños de la región “para que todos tengan derecho y acceso a este patrimonio nacional”.

El chef agrega que incluyeron al pulpo por ser un animal propio de la zona cercana a Cartagena: “La idea era que el pulpo rescatara el barco; queríamos darle un poco más de emoción y creatividad a la historia del galeón”.