Niños de una isla colombiana tendrán su parte del galeón San José: un tesoro de chocolate

La escultura se fabricó íntegramente con tres variedades de chocolate colombiano, todas con denominación de origen: 'Hay uno de Tumaco, uno del Huila y otro de la Sierra Nevada', explica Arellano. 'El chocolate colombiano es muy aromático, tiene mucho sabor y se facilita mucho para hacer bombones, esculturas y repostería'.<b>La figura, cuya realización tomó tres días, está elaborada con 20 kilos de chocolate y mide 85 centímetros de alto por 38 de ancho. El chef confesó que uno de los principales retos fue el clima: para que la escultura resistiera, tuvieron que ajustar la temperatura del restaurante Calablanca, del hotel Sofitel Barú Cartagena, a unos 16 o 19 grados Celsius, ideal para su conservación.</b>