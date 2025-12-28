Diciembre para diseñar tu vida

Diciembre es mi mes favorito y mucho más que el mes de las luces, los reencuentroscon familia y amigos y las celebraciones bajo el árbol de navidad. Es el punto de cierre entre un año y el siguiente, una invitación a revisar nuestros objetivos y planes deacción, a celebrar los logros y a reflexionar sobre las áreas que podemos mejorar. Eneste contexto, el coaching es un aliado para quienes desean crecer, evolucionar ydiseñar conscientemente su vida.

Una de las herramientas más poderosas y visuales que nos ofrece el coaching es la Rueda de la Vida. Esta herramienta nos invita a realizar una evaluación honesta,amable y amorosa de las distintas áreas que conforman nuestra existencia: imagen,carrera, amigos, diversión, espiritualidad, servicio, finanzas personales, salud, familia,pareja y desarrollo personal. La dinámica es sencilla y profunda a la vez: asignamos unvalor del 0 al 10 a cada área, donde 10 representa la satisfacción plena y 0 indica quealgo no funciona como nos gustaría. Esta autoevaluación, aunque subjetiva, seenriquece enormemente con el acompañamiento de un coach, quien nos ayuda aexplorar las emociones y sensaciones que nacen en nuestro interior, a identificarpatrones y a descubrir oportunidades de mejora.

La Rueda de la Vida es una fotografía de nuestro bienestar en un momentodeterminado. Si todas las áreas alcanzan el diez, el gráfico se convierte en un círculoperfecto, una rueda que gira sin obstáculos. Sin embargo, la vida real está llena deretos, proyectos y elecciones. Es normal que la gráfica presente picos y valles, reflejode nuestros logros, derrotas, nuevos intentos y cambios de rumbo. Los valles nosrecuerdan que siempre hay espacio para crecer, que un pequeño cambio puedegenerar grandes beneficios y que cada valle es una oportunidad para reinventarnos.

Lo maravilloso de la Rueda de la Vida es su versatilidad. No solo es útil a nivel personal,sino también en organizaciones, equipos de trabajo y familias. Sus beneficios sonmúltiples: aporta claridad mental, especialmente a quienes son visuales; fomenta latoma de consciencia; ayuda a identificar prioridades y obstáculos; y facilita elestablecimiento de objetivos y planes de acción. Nos convierte en diseñadores denuestra propia vida, eligiendo desde la consciencia y el optimismo, buscando elequilibrio y el bienestar.

Además, la Rueda de la Vida es dinámica. No basta con hacer una revisión anual; esrecomendable realizar evaluaciones intermedias, pues la vida cambia minuto aminuto. Lo que hoy es un diez, mañana puede ser un seis, y lo que era un cuatro puede transformarse en un ocho. Así vamos construyendo nuestra historia, adaptándonos, aprendiendo y madurando. Cada revisión es una maravillosa oportunidad para ajustarel rumbo, celebrar lo que logramos y comprometernos con nuestro propósito.

Lo más importante de este proceso es nuestra actitud. La evaluación debe hacerse sinjuicios, con amabilidad y amor hacia nosotros mismos. El optimismo es clave: confiaren que podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, que cada paso cuenta y queel crecimiento es real. La Rueda de la Vida nos invita a abrazar nuestra humanidad, areconocer nuestros logros y a mirar el futuro con esperanza.

En definitiva, diciembre es el momento perfecto para estar en sosiego, reflexionar y planificar. La Rueda de la Vida es una guía clara y sencilla para ayudarnos a identificardónde estamos y hacia dónde ir. Con el apoyo del coaching y una actitud positiva, un diciembre podría ser el inicio de la transformación de cada área de nuestra vida yconstruir una historia llena de bienestar, equilibrio y propósito.