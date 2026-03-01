Desgravamen arancelario del TPC Panamá-EE.UU. pondría en riesgo a 4,800 productores

El calendario de desgravación arancelaria del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos marca en 2026 un punto de inflexión 'irreversible' para la soberanía alimentaria del país. Tras más de una década de implementación progresiva, el mecanismo de desgravación arancelaria —el proceso mediante el cual los impuestos de importación se reducen paulatinamente hasta desaparecer— alcanza su etapa más crítica. En este escenario, la protección que el Estado brindaba a sus sectores más sensibles se desvanece, permitiendo que productos estadounidenses entren al mercado local con un arancel del 0 %, compitiendo directamente con la producción nacional.