Dudas por proyecto de bioetanol: Diputados exigen proteger al consumidor

La discusión en primer debate del proyecto ley 443, que modifica la Ley 42 de 20 de abril de 2011, que establece lineamientos para la política nacional de biocombustibles, no prosperó este lunes por falta de quórum en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.La iniciativa busca consolidar la transición energética de Panamá hacia fuentes más limpias y sostenibles, en línea con la Ley 295 de 2022 sobre movilidad eléctrica, que establece que para 2030 el 40% de la flota estatal debe ser eléctrica.El diputado Ernesto Cedeño, presidente de la Comisión, comentó que había dos posiciones y ninguna tuvo quórum para realizar algún tipo de modificación. 'El cierre de la sesión se da por falta de quórum y esperamos hacer una definición el próximo martes con todas las propuestas y dudas que se den', comentó.