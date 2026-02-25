  1. Inicio
Economía plateada: Por qué ser jubilado hoy es el mejor negocio

Un adulto mayor activo es, por definición, un adulto mayor sano.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 26/02/2026 00:00

Panamá se encuentra en una encrucijada demográfica que, lejos de ser una crisis, representa una de las mayores oportunidades de mercado y bienestar social del siglo XXI.

En el taller estratégico de Economía Plateada Comunitaria, organizado por la Junta Comunal de Betania en alianza con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y Genos Global Consulting, quedó claro que el futuro del país no se construye excluyendo generaciones, sino integrándolas. Lo que en el pasado se veía como una etapa de fragilidad y retiro, hoy se redefine bajo un concepto que está moviendo los cimientos de las potencias globales: la economía plateada.

Arletti Pinel, CEO de Genos Global Consulting, señaló que Panamá tiene apenas 14 años antes de que su bono demográfico se agote. En ese plazo, dijo, la estructura poblacional se invertirá vertiginosamente: mientras los nacimientos disminuyen, la población mayor de 60 años crecerá hasta convertirse en el principal motor del consumo y producción. “Si la economía plateada fuera un país, sería la tercera economía del mundo después de China y Estados Unidos”, explicó Pinel, subrayando la magnitud del mercado que el sector público y privado panameño aún no termina de aprovechar.

Para Pinel, el mayor obstáculo no es la edad, sino el chip mental de las instituciones. La experta lamentó que muchos planes comunitarios sigan limitándose a actividades de ocio como el baile o el dominó. Aunque estas son válidas para la recreación, la verdadera economía plateada se centra en la revitalización económica a través del talento intergeneracional.

Betania: el laboratorio

El corregimiento de Betania se ha posicionado como el pionero en esta transformación. Bajo la gestión del representante Humberto Echeverría, el programa iSilver —reconocido por la Organización Panamericana de la Salud como una de las iniciativas más innovadoras de la región— ha demostrado que el envejecimiento activo es la mejor política de salud pública.

Echeverría sostiene que un adulto mayor activo es, por definición, un adulto mayor sano, lo que reduce la carga sobre los sistemas de seguridad social y mejora la calidad de vida comunitaria. Recordó que el aporte de la Junta Comunal va más allá de la teoría. “Se trata de una transferencia de conocimiento hacia otros gobiernos locales para que la experiencia de Betania se replique en todo el país. El programa de alfabetización sociodigital es el eje central de esta estrategia”, expresó.

Pinel hizo un llamado directo al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Comercio e Industrias y al Ministerio de Desarrollo Social para que adopten un lente de economía plateada en cada una de sus políticas. “La economía de Panamá no puede depender eternamente del canal o del hub logístico de Tocumen, si descuida su capital humano más experimentado. El envejecimiento debe dejar de ser visto con lástima y ser entendido como un activo estratégico”, sentenció.

