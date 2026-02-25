Economía plateada: Por qué ser jubilado hoy es el mejor negocio

Panamá se encuentra en una encrucijada demográfica que, lejos de ser una crisis, representa una de las mayores oportunidades de mercado y bienestar social del siglo XXI.

En el taller estratégico de Economía Plateada Comunitaria, organizado por la Junta Comunal de Betania en alianza con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y Genos Global Consulting, quedó claro que el futuro del país no se construye excluyendo generaciones, sino integrándolas. Lo que en el pasado se veía como una etapa de fragilidad y retiro, hoy se redefine bajo un concepto que está moviendo los cimientos de las potencias globales: la economía plateada.

Arletti Pinel, CEO de Genos Global Consulting, señaló que Panamá tiene apenas 14 años antes de que su bono demográfico se agote. En ese plazo, dijo, la estructura poblacional se invertirá vertiginosamente: mientras los nacimientos disminuyen, la población mayor de 60 años crecerá hasta convertirse en el principal motor del consumo y producción. “Si la economía plateada fuera un país, sería la tercera economía del mundo después de China y Estados Unidos”, explicó Pinel, subrayando la magnitud del mercado que el sector público y privado panameño aún no termina de aprovechar.

Para Pinel, el mayor obstáculo no es la edad, sino el chip mental de las instituciones. La experta lamentó que muchos planes comunitarios sigan limitándose a actividades de ocio como el baile o el dominó. Aunque estas son válidas para la recreación, la verdadera economía plateada se centra en la revitalización económica a través del talento intergeneracional.