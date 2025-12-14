Ecosistema de emprendedores en Panamá crece a más de 600,000

El ecosistema emprendedor panameño presentó avances significativos durante el 2025, tras la formalización, el financiamiento y la ampliación de la cobertura territorial, aseguró el director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Raúl Fernández.

El director explicó que esto es resultado de la conversión de negocios informales a la formalidad y a la inyección de capital.

Mencionó que el apoyo financiero otorgado este 2025 se acercó a los $20 millones, marcando un récord para la institución.

“Se logró la formalización de 5,000 negocios que pasaron de la informalidad a la formalidad empresarial, un indicador clave del éxito de los programas”, resaltó Fernández, quien además señaló que el sistema integrado de trámites, capacitaciones y asesorías de Ampyme superó la cifra de 20,000 atenciones.

La base de datos de Ampyme, que incluye sociedades de emprendimiento y el registro empresarial, ya supera los 600,000 líderes de la micro, pequeña y mediana empresa en todo el país, informó Fernández.

En cuanto a las tendencias, aunque el comercio al pormenor y el agro siguen siendo actividades importantes, se observa un auge en innovación y tecnología como nuevas áreas de emprendimiento.

Para el director de Ampyme, la principal meta para el 2026 es “pasar de la informalidad a la formalidad”. Sin embargo, reconoció que para lograr este objetivo deben reforzar las alianzas estratégicas y la infraestructura territorial.

Como parte de esos avances, dijo, se abrirá un nuevo “espacio del emprendedor” en Bocas del Toro (Changuinola), en colaboración con el Ministerio de Trabajo.

Este nuevo centro se sumará a los ya existentes en Chiriquí, Panamá, Colón y Chitré, ampliando la cobertura nacional.

Fernández destacó que la banca privada, financiera y cooperativa son una “parte integral” del trabajo de la autoridad, quien llevará una estrategia de 2026, que incluye acceder a muchos más fondos para los programas del Fondo de Microcrédito y el programa de financiamiento a la micro y pequeña empresa.

Señaló que tendrán una colaboración más directa con las cooperativas a nivel nacional, de la mano con el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, para complementar la ya robusta alianza con bancos y financieras.