El 77 % de las compañías en la región prevé expansión económica para 2026

El <b>77 % de las empresas</b> de Centroamérica y República Dominicana anticipa un <b>crecimiento económico para 2026</b>, según el estudio <i>Perspectivas regionales y de negocio 2026: Centroamérica y República Dominicana</i>, elaborado por <b>KPMG México</b>. A pesar de un entorno marcado por <b>disrupciones tecnológicas, desafíos regulatorios y atención creciente a criterios ASG</b>, las compañías muestran un <b>optimismo sostenido y foco en la innovación</b>.Uno de los hallazgos más destacados es que <b>atraer inversión nacional y extranjera</b> es el <b>principal desafío</b> para la región, según el <b>60 % de las empresas</b>, seguido de la implementación de <b>políticas públicas que promuevan la inversión privada (44 %)</b> y la <b>sostenibilidad de las finanzas públicas (42 %)</b>.El estudio refleja confianza en el desempeño empresarial: <b>89 % de la Alta Dirección espera un incremento en ventas</b>, donde <b>74 % proyecta aumentos entre 1 % y 10 %</b> y <b>15 % anticipa crecimientos entre 11 % y 20 %</b>. Sobre esto, <b>Luis Laguerre, socio director de KPMG Panamá</b>, destacó: <i>'Este optimismo nos confirma que, aun en un entorno desafiante, Centroamérica y República Dominicana tienen la capacidad de adaptarse y prosperar'</i>.Las empresas también identifican <b>retos clave en materia fiscal y de talento</b>. Para el cumplimiento tributario, el 57 % menciona la <b>complejidad administrativa</b>, mientras que 43 % identifica los <b>cambios regulatorios locales o globales</b> como riesgo principal. En cuanto a talento, <b>45 % considera crítica la atracción y retención de personal</b>, apostando a <b>esquemas de compensación competitivos, modelos flexibles de trabajo y capacitación</b>.La <b>innovación y la tecnología</b> se consolidan como prioridades estratégicas: <b>62 % planea invertir en analítica de datos e inteligencia artificial</b>, 56 % en soluciones en la nube y 54 % en aplicaciones digitales. Sin embargo, solo <b>15 % de las empresas cuentan con procesos maduros de innovación</b>, lo que evidencia <b>amplias oportunidades de crecimiento y transformación digital</b>.Los riesgos a corto plazo incluyen <b>ciberataques (61 %)</b>, fraudes y robos (46 %) y escasez de talento clave (42 %), mientras que a largo plazo destacan el <b>impacto de la IA (49 %)</b>, riesgo regulatorio (43 %) y rezago en innovación (38 %). En palabras de <b>Mario Torres, Socio Director de KPMG República Dominicana</b>: <i>'La ciberseguridad no es opcional, sino esencial para garantizar la continuidad operativa y la confianza en el mercado'</i>.En materia <b>ASG</b>, 34 % de las empresas ya tiene implementaciones maduras, mientras que el 36 % aborda solo algunos aspectos. Entre los riesgos ambientales y sociales, destacan <b>eventos climáticos extremos, seguridad energética, retención de talento y bienestar del personal</b>, y en gobernanza, la <b>transparencia ética y cumplimiento regulatorio</b> es prioritaria para el 65 % de las compañías.Como concluye <b>Mynor Pacheco, Socio Director de KPMG Costa Rica</b>: <i>'Atraer y retener al talento correcto será decisivo para fortalecer la competitividad y la innovación en 2026. No se trata solo de cubrir posiciones, sino de desarrollar capacidades que impulsen resiliencia y crecimiento sostenible'</i>.El estudio se realizó entre <b>octubre y diciembre de 2025</b>, con más de <b>200 líderes empresariales</b> de países como <b>Costa Rica, República Dominicana y Panamá</b>, y abarca sectores como <b>servicios financieros, manufactura, </b><i><b>retail</b></i><b> y servicios generales</b>.