El 77 % de las compañías en la región prevé expansión económica para 2026

El 77 % de las empresas de Centroamérica y República Dominicana anticipa un crecimiento económico para 2026, según el estudio Perspectivas regionales y de negocio 2026: Centroamérica y República Dominicana, elaborado por KPMG México.

A pesar de un entorno marcado por disrupciones tecnológicas, desafíos regulatorios y atención creciente a criterios ASG, las compañías muestran un optimismo sostenido y foco en la innovación.

Uno de los hallazgos más destacados es que atraer inversión nacional y extranjera es el principal desafío para la región, según el 60 % de las empresas, seguido de la implementación de políticas públicas que promuevan la inversión privada (44 %) y la sostenibilidad de las finanzas públicas (42 %).

El estudio refleja confianza en el desempeño empresarial: 89 % de la Alta Dirección espera un incremento en ventas, donde 74 % proyecta aumentos entre 1 % y 10 % y 15 % anticipa crecimientos entre 11 % y 20 %. Sobre esto, Luis Laguerre, socio director de KPMG Panamá, destacó: “Este optimismo nos confirma que, aun en un entorno desafiante, Centroamérica y República Dominicana tienen la capacidad de adaptarse y prosperar”.

Las empresas también identifican retos clave en materia fiscal y de talento. Para el cumplimiento tributario, el 57 % menciona la complejidad administrativa, mientras que 43 % identifica los cambios regulatorios locales o globales como riesgo principal. En cuanto a talento, 45 % considera crítica la atracción y retención de personal, apostando a esquemas de compensación competitivos, modelos flexibles de trabajo y capacitación.

La innovación y la tecnología se consolidan como prioridades estratégicas: 62 % planea invertir en analítica de datos e inteligencia artificial, 56 % en soluciones en la nube y 54 % en aplicaciones digitales. Sin embargo, solo 15 % de las empresas cuentan con procesos maduros de innovación, lo que evidencia amplias oportunidades de crecimiento y transformación digital.

Los riesgos a corto plazo incluyen ciberataques (61 %), fraudes y robos (46 %) y escasez de talento clave (42 %), mientras que a largo plazo destacan el impacto de la IA (49 %), riesgo regulatorio (43 %) y rezago en innovación (38 %).

En palabras de Mario Torres, Socio Director de KPMG República Dominicana: “La ciberseguridad no es opcional, sino esencial para garantizar la continuidad operativa y la confianza en el mercado”.

En materia ASG, 34 % de las empresas ya tiene implementaciones maduras, mientras que el 36 % aborda solo algunos aspectos. Entre los riesgos ambientales y sociales, destacan eventos climáticos extremos, seguridad energética, retención de talento y bienestar del personal, y en gobernanza, la transparencia ética y cumplimiento regulatorio es prioritaria para el 65 % de las compañías.

Como concluye Mynor Pacheco, Socio Director de KPMG Costa Rica: “Atraer y retener al talento correcto será decisivo para fortalecer la competitividad y la innovación en 2026. No se trata solo de cubrir posiciones, sino de desarrollar capacidades que impulsen resiliencia y crecimiento sostenible”.

El estudio se realizó entre octubre y diciembre de 2025, con más de 200 líderes empresariales de países como Costa Rica, República Dominicana y Panamá, y abarca sectores como servicios financieros, manufactura, retail y servicios generales.