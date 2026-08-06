El Cid, el azafrán y el jamón impulsan la economía de los pueblos del Camino del Jiloca

“Si se levantara el Cid en este momento y viera lo que le estamos adorando, se emocionaría”, resume uno de los portavoces de la asociación Cultural Mío Cid, José Manuel Lázaro, sobre las actividades económicas y culturales con las que se impulsan los pueblos del Camino del Jiloca, en la provincia de Teruel, y que incluyen, además de dar a conocer la historia del Campeador, el fomento del azafrán y el jamón.

Como Lázaro, otros vecinos de los pueblos de Calamocha (capital de la comarca del Jiloca, que toma su nombre del río) y El Poyo del Cid destacan en la serie ‘Caminos de Futuro’ de Moeve el patrimonio y la economía de una región cruzada por esta ruta, que recorre 12 kilómetros entre ambas localidades y que hace el mismo camino que Rodrigo Díaz de Vivar, nombre real del Cid Campeador, en su viaje de Castilla hasta Valencia.

“Esto siempre ha sido una encrucijada de caminos”, recuerda el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Calamocha, Inocencio López, ya que “por aquí han pasado los romanos, los árabes”, y muestra de ello es el puente medieval que cruza el río Jiloca por lo que antes era la calzada romana.

El Jiloca “dio vida a esta zona, ha sido el motor, el que ha movido la economía en Calamocha”, reivindica López, para quien la importancia histórica del agua se sigue viendo en el patrimonio abierto a los visitantes, como el antiguo lavadero de lanas.

Este edificio, de más de 350 años de antigüedad, fue construido por el Ayuntamiento de la época para llevar a lavar el tejido que producían las ovejas de la comarca y de los pueblos de la cercana sierra de Albarracín, y aún hoy se pueden contemplar en sus muros los nombres de los comerciantes que llevaban allí su materia prima y la fecha de su visita.