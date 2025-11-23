El difícil balance entre el salario mínimo y el salario digno

Sobre la base de las cifras del Cuadro 14 del Informe Laboral del INEC (Población de 15 y más años de edad ocupada en la república, por categoría en la ocupación) octubre 2024 versus agosto 2012), gran parte de la expansión de la planilla estatal se originó en Enseñanza (38 %), Salud (28 %) y Administración Pública (27 %).Por su parte, la comparación del Cuadro 25 del Informe Laboral del INEC (octubre 2024 versus agosto 2012), documenta aumentos salariales de 96 % en Educación Pública, 65 % en Salud y 55 % en Administración Pública 55 %, al tiempo que el promedio de aumentos salariales en el sector privado fue del 43 %.