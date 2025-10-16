El gobierno enfrenta el ‘drenaje’ de la deuda: Mulino anuncia contención y cobro fiscal para sanear finanzas

Como parte de la estrategia, Mulino destacó la mejora en la recaudación: 'En adición a eso, pues estamos mejorando el cobro fiscal, la evasión, sobre todo, que era un tema también de vacas sagradas aquí con el ánimo de que todo el mundo pague el impuesto que tiene que pagar como cualquier hijo del vecino'.Mulino reiteró su apoyo al equipo económico del MEF que es 'profesional, técnico, no político' que encabeza su ministro Felipe Chapman.Comentó que Chapman está en Washington en estos días reuniéndose con la banca e instituciones de crédito internacionales, donde siempre se ha puesto la cara de los compromisos. 'Estamos haciendo el esfuerzo doloroso en algunos casos de reducción del gasto operativo del Estado'.