El plan de Panamá para competir en el mercado global de microchips

El éxito de esta ambiciosa visión descansa sobre pilares fundamentales que van más allá del papel. Solís resaltó que existe una intención de país real, la cual no solo se manifiesta a través de los decretos legales que dieron origen a la comisión, sino que cuenta con el respaldo directo del Ejecutivo y una asignación de recursos económicos significativos para su ejecución. En este ecosistema institucional, la Comisión de Innovación juega un papel rector, integrando a 17 organizaciones del país que supervisan el desarrollo de la estrategia. Entre ellas, destaca la labor de la subcomisión de talento humano, un área que el comisionado definió como el motor principal de todo el proyecto, asegurando que la formación especializada debe ser un proceso continuo que abarque desde la educación básica hasta los niveles de doctorado.