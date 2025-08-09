‘El que no trabaja no cobra’: una reforma laboral regresiva y esclavista de facto

Estamos en ese momento. Los sueños mojados de la élite rentista –que sobrevive alquilando sus servicios al capital extranjero- de recortar las conquistas laborales para engrosar su columna de ingresos se alineó con un gobierno que llegó justo por y para eso: 'Prepararles el terreno', usando las palabras del propio presidente. Hoy salieron del anonimato y anunciaron, los empresarios, otro intento más por modificar el Código de Trabajo. Por otro lado, la neutralización de los sindicatos o 'la reducción a su mínima expresión' como amenazó el presidente hacer con el SUNTRACS, es un valor agregado que ofrece este gobierno a la oligarquía rentista en agradecimiento por el apoyo a su candidatura, sin la cual no hubiese llegado siquiera a la papeleta. La aniquilación de los sindicatos se traduce automáticamente en la indefensión del trabajador, por aquello de que 'una golondrina no hace verano', y consecuentemente, del poder de negociación para exigir un poco más de esa plusvalía. Con el afán de dar ventaja en el pulseo a la élite rentista, el gobierno judicializó las principales cabezas de los sindicatos bananeros y de la construcción –casualmente áreas muy apetecidas por el círculo cero que lo gobierna– sacándolos del mapa, al menos momentáneamente. En Bocas del Toro no solo espantó al sindicato sino a la empresa también. La coerción como política En lo que yerra el gobierno de Mulino –tanto en el caso bananero como en el de la construcción– es creer que las balas se imponen a la negociación como si estuviéramos en plena esclavitud. No prever que una bananera que fue declarada culpable de muertes en Colombia por contratar a paramilitares no querría –o al menos no públicamente– verse envuelta en otro escándalo, ahora en Panamá con el estado de urgencia que declaró el gobierno una semana después de llegar a un acuerdo con los trabajadores bananeros. Difícil creer que la intención era que la empresa se quedara y no que se fuera. El papel del Estado como regulador en el pulseo no pude borrarse de un plumazo o exigir sometimiento a la parte trabajadora a punta de pistola. Esos tiempos ya pasaron, aunque les pese. Además de la mecha, también tienen la visión corta. La autora es periodista con Maestría en Ecología Política y alternativas al desarrollo