Italy Mora llega al Top 5 de Miss Cosmos International 2025

La modelo panameña Italy Mora continúa destacándose internacionalmente en el Miss Cosmo Internacional 2025 enVietnam.

Tras varias rondas del certamen y encender las votaciones del público, Italy logró entrar inicialmente en el Top21 de la gran final de Miss Cosmos International 2025 gracias al apoyo global y su fuerte desempeño en pasarela y otras pruebas del concurso.

Tras eso, con una pasarela impecable en vestido de baño, anunciaron a las concursantes que entraron en el Top 10 de Miss Cosmos 2025, siendo la panameña una de ellas junto a Cuba, Filipinas y Myanmar, que perfilan entre las favoritas.

Justo después, la panameña logró ser una de las clasificadas en el preciado Top 5, en donde participó de la ronda de preguntas de los jurados, en la cual se desenvolvió muy bien en su oratoria respondiendo: 'Siento que hay que alzar la voz como mujer y como persona sin importar las circunstancias que hayas pasado en tu vida no importa, porque simplemente con que te escuchen ya eres una mujer poderosa y valiosa'.

Además, Mora se llevó el título de Miss Cosmo Embajadora de Turismo. ¡Felicidades, Italia!

La corona de Miss Cosmos fue para nada más y nada menos que Miss Estados Unidos.Yolina Lindquist [ .