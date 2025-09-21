Emprendimiento informal, la mayor oportunidad para el crecimiento del país

<i>'Lejos de ser un callejón sin salida, allí está la mayor oportunidad de nuestro país'</i>, asegura <b>Juan Alberto Arias, presidente de la <a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá</a></b>, en relación al emprendimiento informal que existe en el país.Aunque casi la mitad de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, la <b>Cámara de Comercio</b> ve esto no como un problema sin solución, sino como una gran oportunidad. La organización ve a los emprendedores informales como el principal motor de crecimiento, destacando su ingenio y creatividad.<i>'El talento del panameño está ahí, lo vemos todos los días. Nuestro reto es acompañarlo para que ese ingenio se convierta en negocios formales, sostenibles y capaces de generar bienestar colectivo. Porque cuando un emprendedor crece, crece Panamá',</i> destaca la columna de La Cámara Opina de esta semana.<b>Cámara de Comercio anuncia el III Congreso de Emprendimiento</b>En el marco de esa posición, el próximo 23 de septiembre 2025 se realizará el<b> III Congreso de Emprendimiento, </b>que este año lleva por lema<b> Innovación, sostenibilidad y crecimiento',</b> está diseñado para contribuir con el fortalecimiento de habilidades y competencias empresariales de los participantes.<i>'Será un espacio para seguir sembrando esa semilla: con conferencias sobre inteligencia artificial, sostenibilidad, herramientas digitales y los trámites necesarios para emprender en regla. Cada conversación, cada panel y cada contacto que salga de este encuentro es una oportunidad para que los emprendedores panameños sigan transformando sus comunidades, y con ellas, el futuro del país'</i>, puntualiza Juan Alberto Arias.