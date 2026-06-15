Empresarios anticipan repunte económico y más empleo en Panamá por el Mundial

Y, al ampliar la incidencia del torneo al resto del planeta, las previsiones internacionales apuntan a que el PIB mundial se incrementará en más de $40,000 millones (35,000 millones de euros) y se crearán 824,000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Esta dinámica local se alinea con las magnitudes globales proyectadas por la FIFA, que estima que el Mundial de Fútbol generará un impacto económico directo de $30,500 millones (26,400 millones de euros) distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México, los tres países organizadores de la cita, según reportan los medios internacionales.

La clasificación de la Selección Nacional por segunda vez ha encendido un motor comercial que los líderes empresariales analizan bajo ópticas de cohesión social, inversión y reactivación económica.

El pitazo inicial del Mundial de Fútbol no se limita al césped del estadio. Para el entramado productivo de Panamá, el torneo comenzó a disputarse hace semanas en los comercios, imprentas, restaurantes y agencias de publicidad.

Empresarios optimistas

Desde la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), su presidenta Giulia De Sanctis observa este fenómeno con optimismo. La presencia del país en la cita futbolística genera un ambiente de unidad que, según la gremialista, impacta directamente en las dinámicas de consumo.

“La verdad es que se siente esa unión, esa cohesión, con un solo objetivo: ver a nuestro equipo jugando en el Mundial por segunda vez”, afirma la líder de la Apede.

De Sanctis señala que este ambiente festivo se traduce en resultados tangibles: “Claro que esto trae también que haya mayor aumento en los comercios, ventas (como de los televisores con toda seguridad), también los locales comerciales, los restaurantes”.

Además, resalta que la presencia de extranjeros en el país dinamiza las ventas, ya que estos acuden a los locales para seguir a sus selecciones. “La gente se va viendo y se une a ver todos los partidos”, detalla la empresaria, quien califica el periodo como un momento positivo para las finanzas nacionales.

“Definitivamente estamos en un momento muy bonito del año y como panameños tenemos que disfrutarlo y, por supuesto, obviamente, felicitar a los comercios que van a aumentar sus ventas y, por lo tanto, es bueno también el punto este económico para el país”, concluyó.

Para el economista y financista, Raúl Moreira, la Copa Mundial de la FIFA es literalmente eso: un evento a nivel mundial para el cual los países se preparan para atender a los fanáticos que estarán pendientes de los partidos y en el caso de Panamá que clasificó para el mundial, las expectativas aumentan de forma importante.

Moreira detalló que todo esto se traduce en la venta de recordatorios y vestimentas alusivas a este evento y que los lugares de diversión capten más personas de lo normal para ver los partidos.

“Todas estas actividades generan muchas oportunidades en el caso de las personas muy humildes, en buen panameño, para poner la paila, y para casi todas las empresas con actividades relacionadas, una generación importante de ingresos, lo cual en suma beneficia tanto la actividad económica en general, pero también el bienestar de muchas personas aunque sea solo temporalmente”, comentó Moreira.

De hecho, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), liderada por Aurelio Barría Pino, afirmó que para el sector privado el Mundial “ya comenzó”: se juega en hoteles, empresas de transporte y emprendimientos que se prepararon para responder a una emoción que moviliza a todo el país.

“Detrás de cada bandera vendida hay producción, distribución y comercio. Detrás de cada promoción hay diseñadores, comunicadores, vendedores y proveedores. Detrás de cada restaurante lleno hay cocineros, meseros, transportistas, productores y personal de seguridad”, afirmó Barría Pino en su mensaje de la Cámara Opina del domingo 14 de junio.

Para la CCIAP, el Mundial no solo genera consumo, sino que sostiene empleos. Para dimensionar el impacto real, la CCIAP recopiló el desempeño de los sectores clave durante el último trimestre mundialista correspondiente a Catar 2022.

Durante noviembre y diciembre de ese año, detalló la CCIAP, el comercio al por menor en Panamá registró ventas por $3,567 millones, lo que representó un aumento del 4.89% frente al mismo período de 2021.

En esos mismos dos meses, los ingresos de hoteles y restaurantes alcanzaron los $368 millones, con un crecimiento del 35.07%. “No todo ese desempeño puede atribuirse al fútbol. Pero sería un error ignorar la capacidad de un evento de alcance mundial para reunir consumidores, elevar la demanda y activar cadenas completas de valor”, precisó el líder gremial.

Para la CCIAP, la capacidad de anticipación es la que convierte grandes eventos en oportunidades reales. No obstante, Barría Pino subrayó que las autoridades deben garantizar seguridad, movilidad y orden, mientras que el sector privado debe continuar ofreciendo productos, servicios y experiencias responsables.

“El 17 de junio jugarán once panameños en la cancha. Pero, desde ya, miles de empresas, trabajadores y emprendedores están jugando su propio partido. Panamá está en el Mundial. El orgullo ya se siente, los negocios ya se mueven y la economía ya lo está viviendo”, puntualizó Barría Pino.