Empresarios anticipan repunte económico y más empleo en Panamá por el Mundial

El pitazo inicial del Mundial de Fútbol no se limita al césped del estadio. Para el entramado productivo de Panamá, el torneo comenzó a disputarse hace semanas en los comercios, imprentas, restaurantes y agencias de publicidad.La clasificación de la Selección Nacional por segunda vez ha encendido un motor comercial que los líderes empresariales analizan bajo ópticas de cohesión social, inversión y reactivación económica.Esta dinámica local se alinea con las magnitudes globales proyectadas por la FIFA, que estima que el Mundial de Fútbol generará un impacto económico directo de $30,500 millones (26,400 millones de euros) distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México, los tres países organizadores de la cita, según reportan los medios internacionales.Y, al ampliar la incidencia del torneo al resto del planeta, las previsiones internacionales apuntan a que el PIB mundial se incrementará en más de $40,000 millones (35,000 millones de euros) y se crearán 824,000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.