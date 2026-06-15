INCAE: El futuro logístico de Panamá depende de una mayor inversión en capital humano

Durante el encuentro académico 'INCAE y el Futuro del Liderazgo para las Américas', especialistas del sector educativo y empresarial coincidieron en que, si bien Panamá cuenta con ventajas competitivas únicas gracias a su ubicación geográfica, conectividad y solidez financiera, su próximo gran salto económico ya no dependerá de las obras físicas. El consenso de los panelistas apunta a que el desarrollo futuro estará ligado estrictamente a la capacidad del país para fortalecer su capital humano, impulsar la innovación y formar líderes preparados para gestionar la incertidumbre.Alberto Trejos, profesor emérito de INCAE Business School, explicó que Panamá y Costa Rica siguieron estrategias de crecimiento diametralmente opuestas durante las últimas décadas. Mientras Costa Rica apostó por la educación y la formación de talento para compensar sus severas limitaciones en infraestructura, Panamá concentró sus esfuerzos en desarrollar una plataforma física de clase mundial, capacidades logísticas sofisticadas y un robusto centro de servicios financieros.'Panamá hizo la apuesta contraria (a Costa Rica). Apostó por ser de clase mundial en infraestructura, en capital físico, en capacidades financieras y logísticas, y eso le dio un enorme empuje', afirmó Trejos. Sin embargo, el economista advirtió que el país no ha realizado un esfuerzo equivalente en la formación de habilidades para su población, lo que a su juicio ha limitado la expansión de actividades de alto valor agregado que podrían generar empleos más abundantes y mejor remunerados para la clase media.A juicio del académico, el reto actual de ambas naciones consiste en superar los sesgos de sus modelos históricos: 'Ambos deberíamos parar de pensar cómo hago todavía mejor lo que ya hago bien —infraestructura en el caso de Panamá, habilidades en el de Costa Rica—, sino más bien cómo empezamos a hacer bien las próximas tareas o lo que históricamente dejamos un poquito atrás'. Aunque reconoció que hoy existe mayor conciencia sobre este rezago en Panamá que hace veinte años, sostuvo que la asignación de recursos públicos y privados para revertirlo debe ser mucho mayor.Por su parte, Roy Zúñiga, vicerrector académico de INCAE, explicó que la institución decidió consolidar y expandir su presencia física en el país precisamente por el potencial que observan en la evolución del profesional panameño, cuyo perfil describió como cada vez más sofisticado.'Llegamos a Panamá para quedarnos por el enorme potencial que tiene desde un punto de vista financiero y logístico, pero también por su talento', expresó Zúñiga. El académico enfatizó que las oportunidades locales ya trascienden las actividades vinculadas estrictamente a la operación del Canal de Panamá. 'Lo que hemos detectado es un perfil que sabe que su rol no es solo ejecutar de forma eficiente un fragmento técnico a nivel local, sino convertirse en un socio estratégico dentro de una cadena de valor de alcance mundial', añadió.