Del conflicto al acuerdo: cómo Trump e Irán pasaron de la guerra a una histórica negociación

Aunque el memorando representa el avance diplomático más significativo entre Washington y Teherán en años, el acuerdo todavía enfrenta numerosos obstáculos.La implementación de los compromisos, las diferencias entre las interpretaciones de ambas partes y la resistencia de actores regionales como Israel determinarán si el pacto logra consolidarse o si termina convirtiéndose en otro intento fallido de estabilizar Medio Oriente.Por ahora, la guerra parece haber cedido espacio a la diplomacia. Pero la verdadera prueba comenzará cuando las negociaciones entren en su fase más compleja y las partes deban demostrar que están dispuestas a convertir las firmas en hechos.