Empresarios chiricanos llaman a la confianza e inversión

El 2025 resultó ser un año difícil para los empresarios chiricanos, ya que se vio marcado por la desaceleración económica, la merma y la baja en la actividad, así lo reconoció Jorge José Tovar Vargas, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (Camchi).

“Pensábamos que iba a ser más difícil. Eso no quita que haya sido un año de merma, de baja, de desaceleración económica, pero en otro sentido ha sido un año en el que ha habido certeza de rumbo”, reconoció Tovar, quien además se refirió a que los planteamientos específicos y claros recibidos por el sector han ayudado a definir el panorama futuro.

Las proyecciones basadas en los planteamientos recibidos por el gobierno y el sector empresarial pintan un panorama positivo para el 2026.

El mensaje de Camchi hacia el sector empresarial es de motivación, ya que invitan a los empresarios a tomar este panorama positivo como válido.

Les exhorta a tener la confianza suficiente para realizar las inversiones necesarias que dinamicen la economía en el 2026.

Sector agropecuario: urgencia y subsidios

Tovar identificó que el sector agropecuario —donde tienen socios clave en el sector primario (arroz, hortalizas, cebolla y papa)— está pasando por un momento crítico.

Señaló que la situación requiere una acción gubernamental inmediata y transparente, ya que es urgente que el gobierno asuma la responsabilidad de los compromisos adquiridos por administraciones anteriores y revise las leyes existentes que definen la administración del sector agropecuari

El presidente de Camchi indicó que se requiere que el Ejecutivo regrese a ese fundamento legal y, en conjunto con los productores, estudie la ruta a seguir. “Es necesaria la franqueza en la conversación y la divulgación de cifras claras y abiertas”, dijo.

Además, expresó su escepticismo sobre la ayuda de los subsidios, indicando que estos deben ser temporales y justificables.

Impacto del clima

Finalmente, el presidente de Camchi mencionó que el impacto del clima, como las lluvias o fenómenos como El Niño, no ha sido el factor principal o “determinante” de la crisis actual en el agro.

“Aunque el clima sí afecta el rendimiento de la producción, la tecnificación en el sector ha avanzado, lo que ha ayudado a prevenir que el clima se convierta en un factor de gravedad. Los productores, basándose en la experiencia, se han preparado cada vez más para estas situaciones”, sentenció el empresario.