Empresarios iberoamericanos llaman a fortalecer la conexión con Europa

La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Núria Vilanova, reafirmó en Panamá que Iberoamérica está lista para consolidarse como un <i>hub</i> estratégico de inversión y negocios, como parte de una gira que realiza por Centroamérica. En sus palabras: 'En una era de profundos cambios geopolíticos, es el momento de dar un paso al frente y trabajar juntos para hacer del espacio empresarial iberoamericano el punto de conexión más potente entre Latinoamérica y la Unión Europea'.Su estancia en Panamá se desarrolló en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), donde se reunió con el presidente panameño José Raúl Mulino, así como con los mandatarios de Brasil, Bolivia y Chile.En el foro, Vilanova intervino como ponente en el panel 'La voz del sector privado: la ruta de la expansión regional', en el taller 'Diálogos sobre la gobernanza PNUD-CAF' y en la sesión privada 'América Latina y el Caribe ante la nueva geopolítica mundial: retos y soluciones'.