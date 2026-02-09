Empresarios iberoamericanos llaman a fortalecer la conexión con Europa

En el foro, Vilanova intervino como ponente en el panel “La voz del sector privado: la ruta de la expansión regional”, en el taller “Diálogos sobre la gobernanza PNUD-CAF” y en la sesión privada “América Latina y el Caribe ante la nueva geopolítica mundial: retos y soluciones”.

Su estancia en Panamá se desarrolló en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), donde se reunió con el presidente panameño José Raúl Mulino, así como con los mandatarios de Brasil, Bolivia y Chile.

En sus palabras: “En una era de profundos cambios geopolíticos, es el momento de dar un paso al frente y trabajar juntos para hacer del espacio empresarial iberoamericano el punto de conexión más potente entre Latinoamérica y la Unión Europea”.

La presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Núria Vilanova, reafirmó en Panamá que Iberoamérica está lista para consolidarse como un hub estratégico de inversión y negocios, como parte de una gira que realiza por Centroamérica.

Reuniones estratégicas con líderes regionales

Durante su gira, Vilanova sostuvo reuniones con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Guatemala, Bernardo Arévalo; El Salvador, Nayib Bukele; Panamá, José Raúl Mulino; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, así como con ministros y cancilleres de Honduras, Ecuador y República Dominicana. Además, se reunió con la nueva canciller de Honduras, Mireya Agüero, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y el ministro de Vivienda y Edificaciones de República Dominicana, Victor (Ito) Bisonó. En estas conversaciones se abordaron proyectos de inversión estratégica, cooperación público-privada y expansión empresarial regional. Y en todas las reuniones Vilanova subrayó “la firme apuesta del Ceapi -y de todos y cada uno de sus socios- por Iberoamérica”.

En la reunión con autoridades panameñas, el presidente Mulino presentó a Vilanova los proyectos desarrollados en colaboración con el sector privado, que “sin duda van a transformar el país”, así como su firme compromiso en este ámbito.

En Guatemala, destacó la reunión de trabajo con el presidente Bernardo Arévalo, donde se analizó el dinamismo de las empresas guatemaltecas, que se consolidan como algunos de los principales inversores de la región. En este contexto, Ceapi celebró una conferencia en la que tres de sus socios —Francisco Sinibaldi, presidente de Distribuidora Maravilla; Piero Coen, presidente y CEO de Grupo Coen; y José Alfredo González, presidente de Luckia Gaming Group— compartieron sus experiencias, destacando el creciente protagonismo del empresariado guatemalteco en Iberoamérica.

En su encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Vilanova destacó que Brasil es el país de América Latina con mayor clase media y representa cerca del 50 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. En este sentido, trasladó el interés de los socios de Ceapi por reforzar la presencia de Brasil dentro de la organización y profundizar los lazos empresariales entre ambos lados del Atlántico.

Respecto a Bolivia, la presidenta avanzó el interés mutuo en trabajar conjuntamente en la organización de un viaje de inversión. En el caso de Chile, anunció que Ceapi está preparando un encuentro con la canciller y distintos ministros con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente.

Asimismo, en Honduras, Vilanova destacó el entusiasmo percibido entre los empresarios ante el compromiso del nuevo Gobierno, que “está tomando decisiones desde el inicio de su mandato”, marcando el inicio de una nueva etapa de oportunidades para la inversión y la colaboración público-privada.

Vilanova también subrayó la estrecha cooperación con CAF y la relevancia de fortalecer el sector privado como catalizador de la recuperación económica post-“década perdida”, promoviendo la región como destino estratégico para capitales europeos y latinoamericanos.

Con esta gira, Ceapi consolida su apuesta por Iberoamérica como espacio de inversión, expansión empresarial y crecimiento económico sostenido, posicionando a la región como puente clave entre Latinoamérica y la Unión Europea.