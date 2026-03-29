Empresarios plantean sustituir etiquetado frontal por uno electrónico

La discusión sobre el etiquetado frontal de advertencia en alimentos sigue generando posiciones encontradas en Panamá. La <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)</a></b> planteó que la salud 'no se resume en un símbolo' y<b> llamó a pausar la imposición de un sistema único de advertencias hasta evaluar con mayor profundidad sus efectos en consumidores</b>, precios y oferta de productos.Según el gremio,<b> no existe consenso internacional sobre cuál modelo de etiquetado frontal es el más adecuado</b>. Países de Europa, Estados Unidos y América Latina han adoptado esquemas distintos o continúan ajustándolos, lo que evidencia que el tema es complejo y<b> no puede reducirse a colocar un símbolo visible en el empaque</b>.<b>‘Simplificar puede ser limitado’</b>La Cámara sostiene que<b> el etiquetado frontal busca simplificar la información nutricional, pero advierte que esa simplificación puede resultar insuficiente para orientar decisiones de consumo</b>. El gremio argumenta que el debate no debería centrarse en si advertir o no advertir, sino en cómo ofrecer información más completa y útil para que las personas puedan decidir de forma consciente.<b>Impacto en precios y mercado</b>Uno de los principales puntos planteados por la Cciap <b>es el posible impacto económico de implementar etiquetas frontales obligatorias</b>. Cambiar empaques, reformular productos y adaptar líneas de producción implicaría costos adicionales para las empresas.En un mercado pequeño como el de Panamá, advierten, estos costos difícilmente serían absorbidos por el sistema y terminarían trasladándose al consumidor final en forma de precios más altos en supermercados y tiendas.Además, <b>el gremio alerta sobre un posible efecto en la variedad de productos disponibles</b>. Si las exigencias regulatorias locales se vuelven más complejas que en otros mercados, <b>algunas marcas podrían optar por retirarse del país por razones de rentabilidad</b>.El escenario, según la Cámara, podría traducirse en menos competencia, menor diversidad de opciones en los anaqueles y mayor presión sobre los precios.<b>Propuesta: etiquetado electrónico</b>Como alternativa, <b>la Cciap propone avanzar hacia el etiquetado electrónico como una solución complementaria</b> al debate actual.Este sistema permitiría ampliar la información disponible mediante herramientas digitales, sin eliminar la información tradicional ni imponer cambios costosos en los empaques. Según el gremio, el etiquetado electrónico:<b>Amplía la información disponible al consumidor. </b><b>Complementa, en lugar de sustituir, los datos del empaque.</b><b>No genera costos adicionales que se trasladen al precio final.Permite ofrecer detalles nutricionales más completos y actualizables.</b>La Cámara destaca que esta opción permitiría informar sin encarecer los productos, al evitar modificaciones industriales que impacten la cadena de producción.<b>La educación como eje central</b>Más allá del tipo de etiquetado, la Cciap subraya que el elemento clave es la educación del consumidor. A su juicio, <b>ningún sistema de etiquetas resolverá por sí solo los problemas de alimentación si las personas no comprenden qué consumen</b> y cómo impacta su salud.El gremio insiste en la necesidad de formar consumidores capaces de tomar decisiones informadas y conscientes. En este sentido, <b>consideran que el etiquetado electrónico podría convertirse en una herramienta educativa al brindar información ampliada y accesible</b>.<i>'Las personas no necesitan que les digan qué pensar, necesitan herramientas para entender'</i>, sostiene el posicionamiento.