  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Empresarios proyectan 47,000 empleos con una minería sostenible en Panamá

Juan Arias, presidente de la Cciap, durante el foro “Empleo Sostenible: Sinergia entre Minería, Medio Ambiente y Desarrollo Social”.
Juan Arias, presidente de la Cciap, durante el foro “Empleo Sostenible: Sinergia entre Minería, Medio Ambiente y Desarrollo Social”. Cciap
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/11/2025 16:22
El tema fue analizado durante el foro “Empleo Sostenible: Sinergia entre Minería, Medio Ambiente y Desarrollo Social”, organizado por la Cciap

Panamá tiene la capacidad de generar empleo y riqueza a través de una minería ambientalmente correcta y responsable, así lo afirmó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Las declaraciones de Arias se dieron este miércoles durante el foro “Empleo Sostenible: Sinergia entre Minería, Medio Ambiente y Desarrollo Social”, organizado por la Cciap, cuyo tema central fue la búsqueda de soluciones de empleo tras el cierre de la mina Cobre Panamá.

Arias fue enfático en que la principal motivación de la Cámara es la “obsesión con el empleo”. Destacó el impacto laboral que tuvo la actividad minera y el potencial que aún representa para el país:

“La minería es un empleo que directamente tenía 7,000 empleos hace poco más de dos años cuando se cerró y alrededor poco más de 40,000 empleos indirectos. Con el tema de minería de la manera correcta... podríamos generar alrededor de 47,000 empleos que son muy necesitados en este momento”, comentó el empresario.

El presidente de la CCIAP señaló que la necesidad de trabajo es palpable, refiriéndose a una reciente feria de empleo en la zona: “llegaron más de 3,000 panameños a buscar empleo... El panameño quiere trabajar cerca de sus residencias”, dijo.

Durante el foro, María Lorena Cummings, de la Cámara de Comercio de Colón, destacó que es fundamental fortalecer la capacitación de proveedores y el apoyo a las pymes, pilares del crecimiento local.

Recordó que Donoso, antes del proyecto de Mina Cobre Panamá, “era poco o nada conocido, pero hoy es parte de la conversación nacional”, e hizo un llamado a mantener el diálogo y continuar el desarrollo comunitario.

Cummings recordó que la construcción y operación de la mina “incentivaron el emprendimiento y dieron optimismo a los coloneses”.

El empresario peruano Roque Benavides resaltó que la minería moderna debe sostenerse sobre una mesa de tres patas: ambiental, social y de gobernanza (ASG).

Recalcó que el cobre es el mineral del medio ambiente, vital para la transición energética hacia fuentes limpias, y destacó que Panamá necesita desarrollar sus regiones, especialmente donde se ubica el proyecto Mina de Cobre Panamá.

“El valor compartido no viene sin responsabilidad: requiere una mancuerna real entre el Estado, la empresa y las comunidades”, expresó Benavides, al subrayar la necesidad de trabajar juntos por proyectos sostenibles.

Expertos durante el foro “Empleo Sostenible Sinergia entre Minería, Medio Ambiente y Desarrollo Social”.
Expertos durante el foro “Empleo Sostenible Sinergia entre Minería, Medio Ambiente y Desarrollo Social”. Cciap
El concentrado y la auditoría

Arias indicó que el foro fue organizado para “entrenarnos nosotros mismos” y aprender de realidades internacionales. Destacó que la clave es aprender a hacer las cosas “de la manera correcta”, asegurando que las personas alrededor de la mina sean las mayores beneficiadas.

También abordó el tema del statu quo de la antigua mina, aclarando que la reactivación total del proyecto no ocurrirá “de la noche a la mañana” y depende de la decisión del Gobierno Central, que actualmente lleva a cabo una auditoría integral.

Confesó que como Cámara han solicitado que se les permita ver los resultados parciales de la auditoría (cuyo plazo es de seis meses y ya lleva tres meses) para “no esperar al seis meses” y tomar decisiones de forma anticipada.

También propone aprovechar el material ya procesado que queda en la mina, al igual que se hizo hace unos meses con el concentrado, para que pueda ser exportado sin generar dificultades ambientales, lo que permitiría generar algo de empleo y adelantar ingresos para el país.

El presidente de la Cciap enfatizó que, aunque este material no generará los 7,000 puestos originales, sí podría ser un alivio para los panameños necesitados de un puesto de trabajo en el área de influencia.

ingeniero Rómulo Mucho, de Perú, con el tema “Factores claves para fortalecer los desarrollos comunitarios”.
ingeniero Rómulo Mucho, de Perú, con el tema “Factores claves para fortalecer los desarrollos comunitarios”. Cciap
Lecciones

Al foro asistieron especialistas de países con experiencia en el manejo de minería y medio ambiente, incluyendo Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Perú y Chile, buscando demostrar que es posible enlazar la minería, el medio ambiente y el turismo para generar sinergias.

Durante este espacio se destacó que las actividades extractivas deben estar fundamentadas en políticas públicas y privadas claras, coherentes y complementarias, y que la transparencia y la información abierta generan confianza entre comunidades, empresas y Estado.

Además, se coincidió en que la minería debe ser parte de una respuesta integral al desarrollo socioeconómico de las comunidades, fortaleciendo los encadenamientos productivos locales y promoviendo la participación de las empresas nacionales como proveedoras del sector.

Luis Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas de Perú, enfatizó que las relaciones entre Estado, empresa y comunidades deben buscar componentes ganar-ganar basados en el concepto de valor compartido, que impulsa a las empresas a generar beneficios económicos mientras crean bienestar social.

“El progreso de una comunidad también impulsa el éxito empresarial”, puntualizó, destacando la importancia de un diálogo constante y transparente.

VIDEOS

Video: La mayor cita climática del mundo arranca optimista en Brasil con una agenda consensuada
La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) empieza oficialmente este lunes en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con una larga lista de tareas pendientes y la misión de poner freno a la creciente ola de negacionismo. EFE/ Antonio Lacerda
La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) empieza oficialmente este lunes en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con una larga lista de tareas pendientes y la misión de poner freno a la creciente ola de negacionismo. EFE/ Antonio Lacerda ( Antonio Lacerda / EFE )

El hecho de que se hubiera aprobado en el primer día de la cumbre, algo que no ocurrió en las cuatro citas climáticas anteriores, sumó aún mas importancia...

Lo Nuevo