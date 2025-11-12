Empresarios proyectan 47,000 empleos con una minería sostenible en Panamá

Panamá tiene la capacidad de generar empleo y riqueza a través de una minería ambientalmente correcta y responsable, así lo afirmó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Las declaraciones de Arias se dieron este miércoles durante el foro “Empleo Sostenible: Sinergia entre Minería, Medio Ambiente y Desarrollo Social”, organizado por la Cciap, cuyo tema central fue la búsqueda de soluciones de empleo tras el cierre de la mina Cobre Panamá.

Arias fue enfático en que la principal motivación de la Cámara es la “obsesión con el empleo”. Destacó el impacto laboral que tuvo la actividad minera y el potencial que aún representa para el país:

“La minería es un empleo que directamente tenía 7,000 empleos hace poco más de dos años cuando se cerró y alrededor poco más de 40,000 empleos indirectos. Con el tema de minería de la manera correcta... podríamos generar alrededor de 47,000 empleos que son muy necesitados en este momento”, comentó el empresario.

El presidente de la CCIAP señaló que la necesidad de trabajo es palpable, refiriéndose a una reciente feria de empleo en la zona: “llegaron más de 3,000 panameños a buscar empleo... El panameño quiere trabajar cerca de sus residencias”, dijo.

Durante el foro, María Lorena Cummings, de la Cámara de Comercio de Colón, destacó que es fundamental fortalecer la capacitación de proveedores y el apoyo a las pymes, pilares del crecimiento local.

Recordó que Donoso, antes del proyecto de Mina Cobre Panamá, “era poco o nada conocido, pero hoy es parte de la conversación nacional”, e hizo un llamado a mantener el diálogo y continuar el desarrollo comunitario.

Cummings recordó que la construcción y operación de la mina “incentivaron el emprendimiento y dieron optimismo a los coloneses”.

El empresario peruano Roque Benavides resaltó que la minería moderna debe sostenerse sobre una mesa de tres patas: ambiental, social y de gobernanza (ASG).

Recalcó que el cobre es el mineral del medio ambiente, vital para la transición energética hacia fuentes limpias, y destacó que Panamá necesita desarrollar sus regiones, especialmente donde se ubica el proyecto Mina de Cobre Panamá.

“El valor compartido no viene sin responsabilidad: requiere una mancuerna real entre el Estado, la empresa y las comunidades”, expresó Benavides, al subrayar la necesidad de trabajar juntos por proyectos sostenibles.