Empresas panameñas reciben certificación por uso de energía 100% renovable

Nueve compañías en el país recibieron Certificados Internacionales de Energía Renovable I–REC, tras constatarse que el uso de la energía de sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables.

Las empresas recibieron la distinción de mano de Enel en Panamá. El listado lo conformó Nestlé Panamá, L´Oreal Panamá, Manzanillo International Terminal Panamá, Gaming & Services de Panamá, Hotel Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort, 3M Panamá Pacífico, Banistmo, KIO Data Centers y Sporty Panamá.

La energía renovable certificada se totalizó en 144.672 megavatio por hora (MWh).

Los I-REC son respaldados por un sistema global de certificación de energías limpias liderado por The International REC Standard.

Estos validan que el origen de la energía utilizada en los procesos de producción proviene de fuentes 100% renovables (Cada certificado REC equivale a 1 MWh de energía eléctrica, proveniente de fuentes renovables), lo que además de beneficiar al ambiente, permite dar un valor agregado al producto o servicio proporcionado ante el consumidor final.

A través de sus plantas de generación, Enel en Panamá suministra 1.974.87 GWh anuales de energía limpia que se constituye en aportantes directos para mitigar los efectos del cambio climático, contribuir con la reducción de la huella de carbono y aportar en los objetivos de sostenibilidad de sus aliados comerciales.