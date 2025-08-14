  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

¿En qué gastan los panameños el décimo?

Los panameños aprovechan el pago del décimo tercer mes de agosto para aliviar varias deudas
Los panameños aprovechan el pago del décimo tercer mes de agosto para aliviar varias deudas Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 14/08/2025 16:29
Una encuesta de Konzerta muestra las realidades que se viven una vez que se realiza este codiciado pago durante el mes de agosto

El 44 % de los trabajadores panameños destina el décimo de agosto para pagar deudas, de hecho, el 77 % indica que este pago adicional ayuda a aliviar la presión financiera en meses de alto gasto, según el estudio XIII mes de Konzerta.

Para este estudio participaron alrededor de 500 panameños y la investigación permite conocer la percepción y uso que le dan las personas trabajadoras a este pago extra y su impacto en el desempeño laboral.

Si bien el 44 % de los trabajadores priorizan este dinero adicional para salir de deudas, un 20 % lo usa para otros gastos, el 19 % lo logra ahorrar y un 17 % indica que invertirlo es su prioridad.

El 72 % de los panameños consideran que el pago del décimo los hace aún más productivos. Sin embargo, esto representa una disminución de 7 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando el aumento en la productividad era estimado en un 79 %.

Mientras tanto, la motivación para realizar las tareas destaca en un 78 %, aumentando un punto porcentual con respecto a la medición del año pasado cuando era del 77 %.

El 83 % de los panameños señala que si estuviera pensando en renunciar a su empleo no lo haría en temporada de décimo, mientras que el 17 % si terminaría su contrato laboral sin importar este pago extra.

Del 17 % que sí estaría dispuesto a terminar su contrato laboral en vísperas del décimo, el 53% son hombres y 47% son mujeres. De hecho, al explorar por rango de edades se aprecia que a los mayores de 51 les es indiferente este salario extra si han tomado la decisión de renunciar.

El estudio también evaluó el impacto personal del décimo: el 61% indicó que el pago extra de salario sí repercute en su bienestar físico y mental mientras que el 39% no lo considera así.

Un aumento de 7 % del impacto en el bienestar físico y mental con respecto al 2024 cuando el 54% lo consideraba como un aspecto importante.

Además, el 77% afirma que este pago disminuye la presión financiera en meses de altos gastos, el 14% considera que no le alivia para nada y el 9% indica que no le afecta directamente.

Lo Nuevo