¿En qué gastan los panameños el décimo?

El <b>44 %</b> de los trabajadores panameños destina el décimo de agosto para pagar deudas, de hecho, el <b>77 %</b> indica que este pago adicional ayuda a aliviar la presión financiera en meses de alto gasto, según el estudio XIII mes de Konzerta. Para este estudio participaron alrededor de <b>500</b> panameños y la investigación permite conocer la percepción y uso que le dan las personas trabajadoras a este pago extra y su impacto en el desempeño laboral.Si bien el <b>44 % </b>de los trabajadores priorizan este dinero adicional para salir de deudas, un <b>20 %</b> lo usa para otros gastos, el <b>19 % </b>lo logra ahorrar y un<b> 17 %</b> indica que invertirlo es su prioridad.El<b> 72 %</b> de los panameños consideran que el pago del décimo los hace aún más productivos. Sin embargo, esto representa una disminución de 7 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando el aumento en la productividad era estimado en un <b>79 %.</b>Mientras tanto, la motivación para realizar las tareas destaca en un <b>78 %</b>, aumentando un punto porcentual con respecto a la medición del año pasado cuando era del <b>77 %</b>.El <b>83 %</b> de los panameños señala que si estuviera pensando en renunciar a su empleo no lo haría en temporada de décimo, mientras que el <b>17 %</b> si terminaría su contrato laboral sin importar este pago extra. Del <b>17 % </b>que sí estaría dispuesto a terminar su contrato laboral en vísperas del décimo, el <b>53%</b> son hombres y <b>47%</b> son mujeres. De hecho, al explorar por rango de edades se aprecia que a los mayores de 51 les es indiferente este salario extra si han tomado la decisión de renunciar.El estudio también evaluó el impacto personal del décimo: el <b>61%</b> indicó que el pago extra de salario sí repercute en su bienestar físico y mental mientras que el<b> 39%</b> no lo considera así. Un aumento de <b>7 %</b> del impacto en el bienestar físico y mental con respecto al 2024 cuando el <b>54%</b> lo consideraba como un aspecto importante.Además, el <b>77%</b> afirma que este pago disminuye la presión financiera en meses de altos gastos, el <b>14% </b>considera que no le alivia para nada y el <b>9% </b>indica que no le afecta directamente.