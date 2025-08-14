¿En qué gastan los panameños el décimo?

El 44 % de los trabajadores panameños destina el décimo de agosto para pagar deudas, de hecho, el 77 % indica que este pago adicional ayuda a aliviar la presión financiera en meses de alto gasto, según el estudio XIII mes de Konzerta.

Para este estudio participaron alrededor de 500 panameños y la investigación permite conocer la percepción y uso que le dan las personas trabajadoras a este pago extra y su impacto en el desempeño laboral.

Si bien el 44 % de los trabajadores priorizan este dinero adicional para salir de deudas, un 20 % lo usa para otros gastos, el 19 % lo logra ahorrar y un 17 % indica que invertirlo es su prioridad.

El 72 % de los panameños consideran que el pago del décimo los hace aún más productivos. Sin embargo, esto representa una disminución de 7 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando el aumento en la productividad era estimado en un 79 %.

Mientras tanto, la motivación para realizar las tareas destaca en un 78 %, aumentando un punto porcentual con respecto a la medición del año pasado cuando era del 77 %.

El 83 % de los panameños señala que si estuviera pensando en renunciar a su empleo no lo haría en temporada de décimo, mientras que el 17 % si terminaría su contrato laboral sin importar este pago extra.

Del 17 % que sí estaría dispuesto a terminar su contrato laboral en vísperas del décimo, el 53% son hombres y 47% son mujeres. De hecho, al explorar por rango de edades se aprecia que a los mayores de 51 les es indiferente este salario extra si han tomado la decisión de renunciar.

El estudio también evaluó el impacto personal del décimo: el 61% indicó que el pago extra de salario sí repercute en su bienestar físico y mental mientras que el 39% no lo considera así.

Un aumento de 7 % del impacto en el bienestar físico y mental con respecto al 2024 cuando el 54% lo consideraba como un aspecto importante.

Además, el 77% afirma que este pago disminuye la presión financiera en meses de altos gastos, el 14% considera que no le alivia para nada y el 9% indica que no le afecta directamente.